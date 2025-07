Sovraindebitamento: in crescita istanze presentate ad Organismo di composizione della Camera di Commercio

Grosseto. Crescono le istanze presentate all’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, che in 8 anni sono più che raddoppiate. Questa la fotografia per le province di Grosseto e di Livorno, dove la Camera ha istituito lo strumento dell’Occ a partire dal 2016.

All’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di comemrcio possono rivolgersi consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, lavoratori autonomi che si trovino ad avere un eccesso di debiti, ad esempio con istituti bancari, finanziarie, Agenzia delle Entrate, per proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti secondo le diverse procedure previste dalla Legge.

L’Occ è un ente terzo, imparziale e indipendente che fornisce informazioni sul sovraindebitamento e valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura, che prevede varie fasi: il debitore presenta un’istanza per la nomina del gestore della crisi ai fini della ristrutturazione dei debiti; il gestore, professionista esperto scelto dalla Camera da un apposito elenco (in cui sono iscritti 101 gestori di cui 62 per la provincia di Livorno e 39 per Grosseto, 82 appartenenti all’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili e 19 all’Ordine degli avvocati delle due province), analizza la situazione e rilascia una relazione; infine, il Tribunale può omologare la proposta oppure rigettare l’istanza.

All’Occ della Camera di Commercio dal 2016 al 2024 sono pervenute 871 istanze, di cui 544 nella provincia di Livorno e 327 in quella di Grosseto, dove però l’Occ è attivo dal 2018.

Nell’ultimo anno sono state 168 le istanze presentate, di cui 95 a Livorno e 73 a Grosseto, con un massimo storico ed una notevole crescita rispetto al 2023 (72 Livorno, 60 Grosseto).

“I dati dicono che l’Occ della nostra Camera è un servizio importante: a partire dalla sua istituzione, che è una precisa scelta dell’Ente, ha registrato una progressiva crescita delle istanze depositate, con un incremento delle situazioni debitorie a causa della crisi post pandemica; il triennio 2020-2022 è stato caratterizzato da un andamento altalenante legato alla pandemia e dal 2023 si assiste ad un aumento consistente dell’attività, dando una risposta a consumatori e piccoli imprenditori, che purtroppo si trovano in difficoltà – sottolinea il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda -. E’ un’attività che la Camera svolge in stretta collaborazione con l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, l’Ordine degli avvocati, le associazioni dei consumatori delle due province e con la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura Onlus, con la quale abbiamo una convenzione per la gestione dei centri di ascolto diffusi sul territorio nelle sedi delle Misericordie, che svolgono un lavoro fondamentale”.

I dati

Riguardo la tipologia delle istanze, il 2024 conferma la tendenza, già in essere nel 2023, di una crescita delle richieste di aiuto e nella maggior parte dei casi (90% a Livorno e 82% a Grosseto) è un consumatore a presentare l’istanza rispetto ai piccoli imprenditori. La procedura più utilizzata è quella della liquidazione controllata (48% dei casi a Livorno e 53% a Grosseto). Se diamo uno sguardo ai territori, le pratiche arrivate all’Occ nel 2024 provengono soprattutto dal Comune di Livorno (54) e da quello di Grosseto (38), seguiti dall’area Rosignano-Cecina e Piombino-Val di Cornia.

Le procedure depositate in Tribunale dal 2017 sono state 195 a Livorno, di cui ben 160 omologate, e 101 a Grosseto, di cui 74 omologate; negli ultimi 3 anni, sulle 53 presentate al Tribunale livornese solo una ha ricevuto il diniego, mentre a Grosseto, sulle 42 presentate, le omologate sono 34.

Rilevanti anche le cifre: nel triennio 2022-2024 le procedure omologate dal Tribunale di Livorno hanno permesso di ristrutturare una massa complessiva di debiti superiore a 5 milioni di euro (di cui quasi 3,5 milioni di consumatori e la restante parte di imprese); da questo totale, trattandosi di debitori incapienti, sono stati azzerati 2 milioni di euro di debiti.

Nello stesso triennio le procedure omologate dal Tribunale di Grosseto hanno permesso di ristrutturare una massa complessiva di debiti superiore a 3,8 milioni di euro (di cui oltre 2 milioni di consumatori e la restante parte di imprese), mentre i debiti azzerati, trattandosi di debitori incapienti, hanno di poco superato i 100mila euro. Nelle due province, nel caso dei consumatori i debiti complessivi sono stati ridotti mediamente di circa il 75%, mentre per le imprese di circa l’85%.

“Il servizio di Occ offerto dalla Camera, tenuto conto della sussistenza delle condizioni di Legge, aiuta il consumatore e il piccolo imprenditore a trovare una possibile via d’uscita per far ripartire la propria attività, svolgendo una funzione fondamentale per il tessuto imprenditoriale e la tenuta economica del territorio”, chiude Breda.