Scavano fosse e interrano rifiuti speciali: denunciati, area sequestrata dai Carabinieri

Capalbio (Grosseto). I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Orbetello, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno notato due distinti movimenti di terra eseguiti recentemente in una zona agricola a destinazione seminativa.

Insospettiti dalle opere, i militari hanno approfondito la vicenda, accertando che sulla superficie del terreno erano presenti rifiuti da demolizione. Sono stati effettuati accertamenti sul suolo e nel sottosuolo, dai quali è emerso che erano stati interrati ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da demolizioni edili, rifiuti plastici e polistirolo con l’obiettivo di smaltirli eludendo la normativa di settore.

Proseguendo i sopralluoghi, i militari hanno osservato in un’area adiacente lo stoccaggio in cumuli di scarti di lavorazione costituiti prevalentemente da rifiuti di tipo legnoso provenienti da disfacimento di mobilia, rifiuti ferrosi, rifiuti costituiti da pannelli coibentanti e rifiuti in plastica pronti per essere smaltiti.

L’area interessata dai movimenti di terra, utilizzata per l’interramento dei rifiuti, risulta avere una superfice pari a circa 1.000 mq, il Gip ha ritenuto di emettere la misura cautelare del sequestro preventivo dell’intera area configurandosi la condotta dolosa del fatto riscontrato in quanto vi è evidenza di abbandono e interramento di rifiuti di varie tipologie.

È stato sequestrato anche l’escavatore utilizzato per le operazioni di smaltimento. Identificati i due responsabili che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e dovranno provvedere al ripristino delle migliori condizioni ambientali del suolo e del sottosuolo.

Gli indagati devono ritenersi tutti presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.