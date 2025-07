La “Provincia in Comune”: Limatola incontra i sindaci amiatini

Grosseto. Prosegue la “Provincia in Comune”, il progetto promosso dal presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola e dal Consiglio provinciale per una governance partecipata e di ascolto, attraverso un percorso itinerante di incontri con tutti i Consigli comunali dei 28 Comuni della provincia.

Dopo il primo con Semproniano e Castell’Azzara, martedì 15 luglio è stata la volta di Castel del Piano e successivamente di Arcidosso. Il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, ha espresso soddisfazione per l’attenzione della Provincia alle esigenze del territorio.

“Molte le istanze affrontate durante l’incontro che si è svolto a Castel del Piano con il presidente Limatola e il Consiglio provinciale – dichiara Cinzia Pieraccini –, nella prospettiva positiva della crescita condivisa. Finalmente abbiamo potuto ufficializzare il rifacimento della strada che collega Castel del Piano alle Macinaie, un intervento atteso da tempo da cittadini e turisti, fondamentale per lo sviluppo della nostra montagna in tutte le stagioni. Ringrazio il presidente Limatola per l’attenzione costante: fin dall’inizio del mio mandato ho sollecitato questo intervento e oggi, grazie allo stanziamento economico della Provincia di oltre 500mila euro, siamo finalmente arrivati all’obiettivo”.

Il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, ha sottolineato l’impegno della Provincia sulla viabilità con numerosi interventi risolutivi in alcuni tratti più ammalorati all’interno dei centri abitati, in particolare a Stribugliano e l’operazione lungimirante sul convitto: “Una struttura storica che era oggetto di una procedura fallimentare – spiega il sindaco Marini – e che è stata acquistata dalla Provincia con l’obiettivo di salvarla entrando nella piena disponibilità del bene. Accanto al convitto è presente un altro immobile che vorremmo mettere a disposizione per ampliare l’offerta didattica formativa considerando i dati del nostro polo scolastico, su cui transita un numero importante di studenti. Al presidente Limatola abbiamo chiesto un ulteriore sforzo sulla manutenzione straordinaria della viabilità che collega i nostri centri abitati alla parte alta della montagna, fondamentale non solo per i residenti, ma anche per promuovere ancora di più il segmento turistico del cicloturismo.”

“Nelle tappe di Castel del Piano e Arcidosso – aggiunge Francesco Limatola, presidente della Provincia – abbiamo affrontato a più riprese il tema delle aree interne che sono un patrimonio da tutelare, con investimenti mirati su infrastrutture e sui servizi essenziali come l’istruzione e la sanità. È stato toccato il tema della formazione e dell’orientamento, che non può essere episodico, ma deve essere strutturato all’interno dei percorsi didattici. Sulla viabilità a Castel del Piano abbiamo annunciato che entro fine luglio partiranno i lavori sulla strada provinciale Macinaie, che è un intervento strategico. Per il convitto di Arcidosso abbiamo previsto nell’anno in corso uno stanziamento 70mila euro per la verifica della vulnerabilità sismica, passo fondamentale per ogni successivo intervento di recupero e per accedere a fondi regionali e ministeriali sull’efficientamento energetico”.