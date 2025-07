Manutenzione del torrente Zancona: Comune e Consorzio di Bonifica uniscono le forze

Arcidosso (Grosseto). Il torrente Zancona è stato al centro dell’incontro tra il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, e il presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Federico Vanni.

Il sindaco, in particolare, ha posto l’attenzione sull’attraversamento lungo la strada comunale che collega Arcidosso con le Macchie.

Cb6, assieme al Genio Civile e all’ufficio tecnico del Comune, ha recentemente eseguito un sopralluogo: il Consorzio si impegnerà in una manutenzione dell’alveo funzionale al buon assetto del corso d’acqua, con interventi previsti già nelle prossime settimane. C’è poi la criticità legata al ponte e al movimento franoso in atto, per i quali il Comune ha già chiesto un finanziamento da 1,6 milioni alla Regione Toscana. Intervento che, una volta finanziato, verrà realizzato dal Consorzio di Bonifica.

Marini ha chiesto attenzione alle criticità di Arcidosso e di tutto il territorio amiatino, sottolineando la necessità di informare in maniera puntuale la cittadinanza in merito alle attività di bonifica.