Dilettando con Avis fa tappa a Magliano in Toscana

Grosseto. Un mercoledì 16 luglio all’insegna di Dilettando con Avis.

In tv, a partire dalle 21.30, si potrà assistere alle gesta dei concorrenti nella prima puntata dell’anno di Borgo Carige, mentre per chi vorrà assistere dal vivo, Magliano in Toscana ospiterà, grazie all’amministrazione comunale, a partire della 21 in piazza della Repubblica, la terza puntata della ventiduesima edizione.

Le telecamere di Toscana Tv e Siena Tv punteranno i loro obiettivi su dieci agguerrite esibizioni di canto, ballo e poesia per questo evento sostenuto, tra gli altri, da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

“Sarà come sempre una puntata da vivere intensamente divertendosi, sia il pubblico, sia i concorrenti che si metteranno in gioco – dichiara il conduttore Carlo Sestini –. Come sempre, sarà dedicato ad Avis uno spazio interno alla serata, nel quale sensibilizzare sia il pubblico in piazza che quello televisivo sulla donazione del sangue e del plasma. Ringrazio l’amministrazione Fusini per la disponibilità mostrata nell’ospitare, dopo la semifinale dello scorso anno, una tappa del nostro tour”.

A coadiuvare il conduttore il ritorno dalla collaboratrice storica, la veterana Francesca Magdalena Giorgi, sublime soprano e simpatica spalla. Come ospite la puntata potrà annoverare Max Gentilesca, il clone canoro di Barry White e Mario Biondi, con tutta la piazza pronta a ballare sui ritmi del grande Barry.

“Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Dilettando a Magliano in Toscana per il terzo anno consecutivo – dichiara Alessia Rossi, consigliera comunale con delega alla cultura -. Le passate edizioni hanno riscosso un grandissimo successo nella nostra comunità, con piazza della Repubblica sempre gremita. Quest’anno, siamo voluti tornare nel vivo della competizione, scegliendo di ospitare una delle primissime puntate. Desidero ringraziare di cuore Carlo Sestini e il suo staff per averci dato, anche quest’anno, la preziosa opportunità di partecipare a questo amato evento. Siamo certi che sarà un’altra serata all’insegna del talento e del divertimento per tutti. Vi aspettiamo numerosi a Magliano in piazza della Repubblica”.

In tv, invece, a partire dalle 21.30 di mercoledì 16 luglio sarà visibile sul canale 11 di Toscana Tv, la prima puntata, voluta dall’amministrazione comunale di Capalbio e che ha visto il sagrato della chiesa di Borgo Carige come scenografia naturale. Insieme a Carlo Sestini, il mitico Tore, Cristina Cherubini e Vanessa Guadagno.

Ricordiamo che la replica andrà in onda giovedì 17 luglio alle 00.30, mentre su Siena Tv canale 90 è programmata per sabato 19 luglio alle 21 e domenica 20 luglio alle 14.

La puntata di Borgo Carige è già disponibile su Italia Online – Roma 107 Tv in collaborazione con NovaWeb Tv, e nei prossimi giorni su Teleclub Italia canale 77, tra le prime 5 tv più viste in Campania, e da fine luglio su Tva Campania canale 75 e Telemarche e nei palinsesti delle webtv, Teatro Tv, MetaTv, TrentinoNews e TreNews.