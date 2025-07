Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: ecco la graduatoria provvisoria

Follonica (Grosseto). Sono stati pubblicati, sul sito internet del Comune di Follonica, nella sezione “Casa”, la graduatoria provvisoria, l’elenco degli esclusi e la modulistica per effettuare il ricorso in opposizione (scadenza 30 giorni a partire da oggi), del bando generale rivolto agli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2025.

Per visionare la graduatoria, l’elenco degli esclusi e la modulistica, è necessario accedere al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Bando-Generale-rivolto-agli-aspiranti-all-assegnazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica-anno-2025-GRADUATORIA-PROVVISORIA