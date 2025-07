Scontro frontale tra un furgone e un’auto: quattro persone ferite

Manciano (Grosseto). Incidente lungo la strada regionale 74, in località Pianaccia.

Questa notte, intorno a mezzanotte e 25, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un furgone, con un uomo a bordo, e una Fiat 500X, con 3 persone di Manciano a bordo.

Nello scontro, sono rimaste ferite 4 persone: due sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello in codice minore e altre due sono state trasportate in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto (entrambi uomini di 55 e di 19 anni).

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, oltre ai Vigili del Fuoco, all’ambulanza infermieristica della Misericordia di Manciano, alle ambulanze Blsd della Croce Rossa di Pitigliano e della Misericordia di Albinia.