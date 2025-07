Verso l’ospedale di comunità, continuano i lavori al Petruccioli: novità in alcuni reparti

Pitigliano (Grosseto). Proseguono i lavori per il futuro ospedale di comunità delle Colline dell’Albegna – Pitigliano. Dal primo agosto il cantiere finanziato con il Pnrr interesserà gli ambienti della degenza del Petruccioli e la direzione di presidio ha dato il via all’applicazione di un programma transitorio per la gestione dei reparti.

L’investimento di oltre 2,5 milioni di euro attinge ai fondi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (NextGen Eu) dedicati alla nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri. Nel caso specifico, per il Petruccioli sono in corso attività di ristrutturazione che porteranno ad un adeguamento degli ambienti per le funzioni del futuro ospedale dicomunità delle Colline dell’Albegna – Pitigliano. Queste attività interesseranno le aree di degenza dal primo agosto al 30 settembre.

«Al fine di ridurre al minimo le difficoltà per l’utenza dovute alla sospensione dei posti letto in Medicina e nell’attuale ospedale di comunità – dichiara Massimo Forti, direttore medico dell’ospedale di Pitigliano -, verrà incrementata l’attività ambulatoriale finalizzata alla gestione dei pazienti presenti in Pronto Soccorso e che non necessitano di ricovero, oltre ad un potenziamento dell’ambulatorio di ecocolordoppler. Saranno incrementati due letti di ospedale di comunità ad Orbetello e ci sarà un lavoro di monitoraggio puntuale sui ricoveri di area medica negli stabilimenti ospedalieri della provincia grossetana. Ringrazio il personale di tutti i presidi ospedalieri che in rete gestiranno le necessità della popolazione».