La farmacia comunale compie 50 anni: cerimonia nella sala del Consiglio

Follonica (Grosseto). Nel giugno 2025, la farmacia comunale di Follonica ha compiuto 50 anni di attività, ovvero mezzo secolo al servizio della salute dei cittadini, come presidio di sanità di prossimità sempre più integrato nel tessuto sociale e sanitario della città.

Aperta nel 1975 in via Litoranea, la farmacia è cresciuta fino a inaugurare, nel 2012, una seconda sede in via Cassarello, consolidando il suo ruolo e contribuendo alla sostenibilità economica dell’azienda e alle finanze comunali, con quasi 2 milioni di euro restituiti in 50 anni per progetti a favore del sociale e del terzo settore e quindi per la città.

A tal proposito in Comune – nella sala consiliare – si terrà una cerimonia giovedì 10 luglio alle 10. Un traguardo raggiunto anche e soprattutto grazie al lavoro di tutte le persone che hanno fatto parte di questo lungo percorso: i tanti dipendenti che si sono succeduti nel tempo, presidenti e i consigli di amministrazione, che con dedizione e competenza hanno contribuito a costruire una realtà solida, radicata e apprezzata dalla cittadinanza.

“Crediamo che questa sia la missione dell’azienda pubblica – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani –, cioè mantenere alta efficienza, efficacia ed economicità e poter essere in grado di dare risorse alla collettività, per rendere in maniera sempre più stringente il concetto di farmacia delle città e dei cittadini”.

“Possiamo e dobbiamo lavorare insieme ai dipendenti e alla direttrice Paola Fedeli – afferma Marika Saracco, presidente – per rendere sempre moderna ed efficiente la farmacia. Stiamo già lavorando sulla sfida della farmacia dei servizi, con progetti e migliorie in arrivo. Con l’approvazione del conto consuntivo 2024, che ha registrato un utile significativo, contiamo di annunciare presto alcune importanti novità.”

Il CdA, composto da Marika Saracco, presidente, dal vicepresidente Giacomo Di Giacinto, da Maddalena Colicci e dalla direttrice Paola Fedeli, ringrazia la cittadinanza per la fiducia dimostrata in questi 50 anni: “Grazie a tutti per averci permesso di essere parte della vostra vita – conclude Saracco –. Continueremo a lavorare con dedizione per essere sempre il vostro punto di riferimento per la salute e il benessere”.