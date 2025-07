Scarlino si conferma ComuneCiclabile: assegnati 4 bikesmile dalla Fiab

Scarlino (Grosseto). Scarlino conquista, anche per il 2025, il riconoscimento di ComuneCiclabile, l’iniziativa promossa da Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta – che valuta l’impegno dei territori nella promozione di una mobilità ciclistica urbana. Al Comune è stato attribuito un punteggio di 4 bikesmile, confermando così l’ottimo livello raggiunto negli ultimi anni.

L’iniziativa “ComuniCiclabili” premia le amministrazioni che scelgono di investire in politiche a favore della ciclabilità, intesa come strumento di mobilità quotidiana, turismo sostenibile e promozione della salute pubblica. Tra gli elementi valutati ci sono infrastrutture, governance, comunicazione, cicloturismo e servizi per chi si muove in bicicletta.

«La conferma dei 4 bikesmile è un riconoscimento importante che ci stimola a fare ancora meglio – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Vogliamo rendere Scarlino un punto di riferimento per la mobilità dolce, con interventi concreti e azioni strutturate che mettano al centro sicurezza, sostenibilità e qualità della vita. Il nostro obiettivo è costruire un futuro sempre più verde, accessibile e a misura di persona. Stiamo continuando a lavorare per realizzare nel nostro territorio nuove piste ciclabili che uniscano ogni zona, dall’interno al mare: penso alla ciclabile che dalle Case arriva a Casetta Citerni, a quella sugli argini e alla Ciclovia tirrenica che unirà tutta la costa toscana. Un impegno per noi molto importante perché crediamo fortemente in una nuova mobilità, dolce e rispettosa dell’ambiente».