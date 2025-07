Stefano Boscaglia entra nella Lega: “Orgoglioso di far parte di un partito che tutela cittadini”

Follonica (Grosseto). La Lega cresce a Follonica. Il consigliere comunale Stefano Boscaglia ha ufficializzato oggi la sua adesione al partito di Matteo Salvini. L’ingresso nel Carroccio è stato annunciato congiuntamente dallo stesso Boscaglia, da Andrea Maule, commissario provinciale della Lega di Grosseto, e da Gino Tornusciolo, commissario comunale della Lega di Follonica.

“Entro con entusiasmo in un partito come la Lega – dichiara Boscaglia –, che a Follonica ha sempre dimostrato grande attenzione verso il territorio e il bene dei cittadini. Ringrazio i tanti militanti e simpatizzanti con cui sono pronto a lavorare in sinergia per rafforzare il mio impegno in Consiglio comunale. La mia adesione non cambia la mia lealtà verso il sindaco Matteo Buoncristiani, al quale confermo pieno sostegno”.

Parole condivise anche dal commissario comunale Gino Tornusciolo, che sottolinea come “l’adesione di Stefano Boscaglia rappresenti un segnale importante di compattezza e coerenza con il progetto amministrativo di centrodestra che governa Follonica. La sua lealtà al sindaco è un valore aggiunto per tutta la maggioranza”.

Andrea Maule, commissario provinciale della Lega, accoglie con favore l’ingresso di Boscaglia: “La presenza della Lega in Consiglio comunale si rafforza e si consolida, a beneficio dell’intera coalizione. Stefano ha già dimostrato in questi mesi grande umiltà, senso di responsabilità e dedizione verso la città. Con lui siamo pronti a dare un contributo ancora più incisivo all’azione di governo del Comune di Follonica. È un segnale forte: la Lega è sempre più presente e radicata nei territori”.

“Con l’ingresso di Boscaglia, il gruppo della Lega a Follonica si arricchisce di un consigliere competente e motivato, già assessore comunale nella prima fase della Giunta Buoncristiani, che potrà proseguire il suo lavoro istituzionale con il pieno supporto del partito – si legge in una nota del Carroccio -. Un altro passo avanti per una Lega che cresce, ascolta e costruisce, giorno dopo giorno, insieme ai cittadini”.

Il commento del sindaco Buoncristiani

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al consigliere comunale Stefano Boscaglia per il costante e appassionato impegno a favore della nostra città. Un impegno che si distingue per l’attenzione concreta alla valorizzazione del territorio e alla definizione di strategie di promozione efficaci, così come per la capacità di affrontare con spirito pratico e risolutivo i problemi quotidiani di Follonica – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. A Stefano rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo per l’inizio di questo nuovo percorso politico: una nuova esperienza che rappresenta al contempo una continuità, nel segno della collaborazione tra le forze della maggioranza. Un approccio che ha sempre contraddistinto il suo operato e che sono certo continuerà a essere uno dei suoi punti di forza”.