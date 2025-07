Cinema, arte, laboratori, trekking e musica: quattro mesi di eventi in centro e sulle Mura

Grosseto. Laboratori artistici e didattici, cinema all’aperto, trekking urbano e, ancora, musica e intrattenimento: sono questi gli ingredienti di “Vivi Grosseto”, progetto promosso dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al turismo e alla sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (Pr Fse+ Toscana 2021-2027) che animerà, nei mesi da luglio a ottobre, il centro cittadino del capoluogo maremmano.

Un’iniziativa portata avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri soggetti, pensata per far vivere la città di Grosseto, in particolare le Mura Medicee e l’area all’interno della cinta muraria con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie. “Vivi Grosseto”, infatti, ha lo scopo di rivitalizzare il centro storico, farlo vivere in vari momenti della giornata, per prevenire episodi di degrado, abbandono, microcriminalità, contrastare il disagio tra i più giovani promuovendo occasioni di socializzazione e riflessione, perché un’area animata, frequentata e “curata” dai cittadini e dai visitatori è, senza dubbio, più sicura.

“Con il progetto ‘Vivi Grosseto’ portiamo nel cuore della nostra città un ricco calendario di eventi e iniziative pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età. ‘Vivi Grosseto’ si inserisce perfettamente nella visione dell’amministrazione: valorizzare il centro storico e le nostre splendide Mura medicee, promuovendone la vivibilità attraverso attività culturali, ricreative e sociali – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale –. Il programma è ampio e variegato proprio per coinvolgere un pubblico eterogeneo: dai laboratori per bambini al cinema all’aperto, dal trekking urbano agli appuntamenti culturali. Vogliamo stimolare la partecipazione e rafforzare la percezione di sicurezza attraverso la presenza attiva dei cittadini. Un centro storico vivo è anche un centro più curato e accogliente”.

Il programma

Si parte l’8 luglio con il primo di una serie di laboratori rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni e dedicati a varie tematiche: si va dall’attività motoria con la società Sbr3 Triathlon, al forest bathing, passando per la street art, il corso di fotografia digitale, la musicoterapia e la danza, le arti grafiche e plastiche per arrivare al teatro. Tutte attività completamente gratuite, che saranno tenute da esperti del settore a cui si accede liberamente.

Dal 21 al 26 luglio, il Giardino dell’archeologia, tra via Saffi e piazza San Francesco, accoglie “Oltre i margini” una rassegna cinematografica, anche questa a ingresso libero e gratuito, rivolta ai più giovani, e cura dell’associazione M.Arte.

Anche le Mura medicee saranno protagoniste di questo progetto, perché non solo faranno da scenario ad alcuni dei laboratori, ma ospiteranno anche due trekking urbani con guida dal titolo “A spasso sulle Mura medicee”, pensati per far conoscere uno dei monumenti più importanti della città di Grosseto.

E ancora, un contest musicale per giovani musicisti e un evento dedicato alle street band che si esibiranno per le vie del centro storico, dando vita a un momento unico di spettacolo.

I laboratori per bambini

Attività motoria, forest bathing, musicoterapia, street art, arti grafiche e plastiche, fotografia digitale: c’è l’imbarazzo della scelta per gli incontri tenuti dagli esperti della società Sb3 Triathlon, Serena Pettinari, Alice Naso e Fabio Riccio, Claudio “Madkime” Chimenti, Valeria Petri, Michele Guerrini.

Martedì 8 luglio, dalle 9 alle 13, ritrovo alla fontana del Cinghialino, al bastione Molino a vento sulle Mura medicee, per l’attività motoria con la società Sbr3 Triathlon; forest bathing con Serena Pettinari, un percorso finalizzato a far riscoprire ai più piccoli il legame con la natura, il 14 e il 15 luglio, rispettivamente dalle 18 alle 22 e dalle 9 alle 13 al bastione Garibaldi sulle Mura medicee.

Il 17 e il 21 luglio, rispettivamente dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, al bastione Cavallerizza laboratorio di Street art con Claudio Chimenti, mentre il 18 luglio, dalle 18 alle 22, musicoterapia con Alice Naso e Fabio Riccio al bastione della Rimembranza.

Martedì 22 luglio si torna a praticare l’attività motoria con Sb3 Triathlon, dalle 18 alle 22, con partenza dal bastione Molino a vento.

La fotografia digitale sarà esplorata da Michele Guerrini il 23 luglio, dalle 9 alle 13, al bastione Molino a vento, mentre il giorno successivo, il 24 luglio, allo stesso orario, Valeria Petri, dell’associazione “Chicchi d’arte” propone il laboratorio di arti plastiche, figurative e teatro dal titolo “Il villaggio magico”.

Il corso di musicoterapia torna venerdì 25 luglio, dalle 9 alle 13, al bastione della Rimembranza, mentre giovedì 31 luglio teatro in movimento e body tracing a cura di Valeria Petri, in programma, dalle 17 alle 21, alla biblioteca comunale Chelliana. Il corso di fotografia digitale di Guerrini sarà riproposto anche l’8 settembre, al bastione Molino a vento, dalle 18 alle 22.

Cinema all’aperto al Giardino dell’archeologia

Dal 21 al 26 luglio, il Giardino dell’archeologia, incastonato tra le Mura medicee e la sede del Polo universitario grossetano, è in programma la proiezione delle pellicole “La convivenza”, del regista grossetano prematuramente scomparso Lorenzo Santoni, “C’è ancora domani”, di Paola Cortellesi, “Mio fratello rincorre i dinosauri”, di Stefano Cipani, “Romeo è Giulietta”, di Giovanni Veronesi, “Scordato”, di Rocco Papaleo, “IF – I miei amici immaginari”, di John Krasinski.

“A spasso sulle Mura”

Doppio appuntamento anche per il trekking urbano alla scoperta delle Mura medicee: il 28 luglio passeggiata con la guida Simone Franci, dalle 18 alle 22; l’evento sarà riproposto anche il 18 settembre, dalle 9 alle 13.

Le altre iniziative

L’autunno porterà altre iniziative nel cuore della città di Grosseto: dal contest per giovani musicisti, organizzato in collaborazione la scuola di musica Cmm, alla street parade con musica da strada, portata avanti con l’associazione musicale “Diego Chiti”, fino a una giornata di approfondimento, per discutere i risultati riscontrati con il progetto “Vivi Grosseto”.

Per informazioni: c.ciani@uscitadisicurezza.grosseto.it – cell. 348.6490625.

Foto di Michele Guerrini