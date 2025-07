“Bus Amico”: torna il trasporto gratuito per residenti e turisti

Pitigliano (Grosseto). È attivo a Pitigliano dal mese di luglio, fino al 5 settembre, “Bus Amico”, il trasporto gratuito per residenti e turisti promosso dal Comune.

Il servizio sarà disponibile tutti i giorni dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio, con i seguenti orari: 9, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 (Escluse le domeniche, esclusi i festivi).

Percorso e fermate

ll percorso e le fermate saranno le seguenti: via Santa Chiara (stazione di Autolinee Toscane); piazza della Repubblica (centro storico); via San Michele (cimitero); via Madonna del Fiore (mercato); via Martiri della Libertà (scuole); via M. Battistelli; via Ruffilli (caserma); via Caduti sul Lavoro (Le Prata); via Gervasi (area sgambo-parco); piazza Nenni (area camper); via Sandro Pertini; via Brodolini (Bcc-Carrefour); via Maddalena Ciacci (Coop-Ospedale); via Fabriziani (stadio); via Nicola Ciacci (ospedale); via Maddalena Ciacci (Poste-Parco); via Cardella (seminario); via Giovanni XIII (calcetto); S.R 74 (Monte dei Paschi); piazza della Repubblica (centro storico); via Santa Chiara (stazione di Autolinee Toscane).

Prevista anche la possibilità di attivare su richiesta, ogni mercoledì, la corsa per il Casone, (andata e ritorno) con partenza da Pitigliano alle 8.30 e alle 12.30. Inoltre, solo su richiesta, tutti i giorni è possibile attivare le corse per via San Francesco.

“Anche quest’anno il Comune di Pitigliano garantisce questo servizio estivo gratuito – sottolinea Alessio Celata, assessore a Polizia Municipale, viabilità, lavori pubblici e trasporti – che è molto apprezzato dai residenti e dai turisti. Un servizio utile soprattutto per le persone più anziane, che devono andare a fare la spesa, dal medico, raggiungere le poste o il cimitero per far visita ai propri cari,e che ci aiuta a ridurre i flussi di traffico nel nostro territorio. Continuiamo a lavorare per una mobilità più sostenibile e vicina alle esigenze di tutti, rendendo Pitigliano sempre più accogliente e vivibile”.

Foto di repertorio