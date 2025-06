Incidente lungo la Strada del Cipressino: tre persone ferite

Cinigiano (Grosseto). Incidente lungo la strada del Cipressino, al bivio di Sasso d’Ombrone, nel comune di Cinigiano.

Per cause in corso di accertamento, tre auto si sono tamponate: nell’impatto, sono rimasti feriti un uomo di 30 anni, una donna di 47 anni e una donna di 35 anni, tutti trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza Infermieristica della Misericordia di Paganico, le ambulanze Blsd della Misericordia di Castel del Piano, della Pubblica Assistenza di Sassofortino, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.