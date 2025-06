Sei Toscana conferma il proprio impegno accanto al Banco Alimentare

Grosseto. Anche quest’anno, Sei Toscana rinnova il proprio sostegno all’associazione Banco Alimentare della Toscana Odv, confermando la donazione di buoni pasto a favore delle persone e famiglie in difficoltà.

Un gesto concreto che testimonia l’impegno dell’azienda a favore delle fasce più deboli e che si inserisce all’interno di un percorso più ampio di responsabilità sociale e ambientale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare quelli relativi alla lotta alla povertà (Obiettivo 1) e alla riduzione delle disuguaglianze (Obiettivo 10).

La consegna dei buoni è avvenuta nella sede del Banco Alimentare a Firenze, alla presenza della direttrice Irene Cappella e del presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini. In occasione della donazione, Sei Toscana ha ricevuto anche l’“Attestato dell’Amicizia”, un riconoscimento che il Banco Alimentare attribuisce a chi dimostra vicinanza e sostegno continuativo alle sue attività.

“Siamo onorati di ricevere questo attestato, che ci sprona a proseguire nel nostro impegno verso le persone più fragili delle nostre comunità – afferma Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana –. Crediamo fortemente che imprese e territorio debbano camminare insieme. Sostenere il Banco Alimentare significa contribuire attivamente a costruire una rete di solidarietà che fa la differenza nella vita di tanti. Attraverso questa iniziativa, confermiamo la nostra volontà di contribuire attivamente al benessere sociale delle comunità in cui operiamo, promuovendo al tempo stesso una cultura del rispetto, della solidarietà e della sostenibilità”.

I buoni pasto saranno consegnati alle strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare che operano nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia – il territorio in cui lavora Sei Toscana – e utilizzati per sostenere chi vive in condizioni di disagio economico, offrendo un aiuto concreto nei momenti di maggiore difficoltà.

“Quella con Sei Toscana è una collaborazione che ci dà fiducia e forza – commenta Irene Cappella, direttrice del Banco Alimentare della Toscana –. Non si tratta solo di una donazione, ma di una presa di posizione etica e civile che riconosce il valore del nostro lavoro quotidiano. La vicinanza di realtà come Sei Toscana è fondamentale per continuare a operare con efficacia e dignità”.