Scontro tra un’auto e un trattore: anziano trasportato a Siena con l’elisoccorso

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Incidente stradale, oggi pomeriggio, intorno alle 17.15, lungo la Strada provinciale 398 all’altezza del bivio di Frassine, nel comune di Monterotondo Marittimo.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e un trattore si sono scontrati. Il conducente del mezzo agricolo, un uomo di 80 anni, ė stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Siena in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso 2, mentre la conducente dell’auto, una donna di 58 anni, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Massa Marittima in codice 2 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Massa Marittima.

Sul posto anche l’automedica di Massa Marittima, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.