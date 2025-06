Opere edili senza autorizzazione in un bosco: Carabinieri Forestale sequestrano strada abusiva

Grosseto. Ancora un intervento edile realizzato senza alcuna autorizzazione in danno del patrimonio boschivo della provincia, uno dei più consistenti e pregiati della regione.

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo investigativo Carabinieri Forestale di Grosseto hanno scoperto una strada realizzata sradicando alberi e sbancando il terreno in un bosco collocato nella delicata cornice ambientale dell’Argentario.

Il tragitto è stato aperto all’interno dell’area boscata per una lunghezza di oltre 200 metri e larghezza media di 2,70 metri, per raggiungere un’abitazione privata. Le opere hanno causato una trasformazione del bosco con alterazione permanente dello stato dei luoghi per una superficie di oltre 500 mq di macchia mediterranea tipica della zona dell’Argentario.

Le opere sono state realizzate in assenza sia dell’autorizzazione paesaggistica che del permesso a costruire. Successivi accertamenti di polizia giudiziaria hanno permesso di individuare i responsabili del reato, ovvero il proprietario e il direttore dei lavori, entrambi denunciati alla Procura di Grosseto per illeciti edilizi e ambientali. Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di emettere la misura cautelare del sequestro preventivo dell’intera area affinché il reato non venisse portato ad ulteriori conseguenze.

Gli indagati si devono ritenere tutti presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.