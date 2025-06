Incidente in città: auto urta un’altra vettura parcheggiata, quattro feriti

Follonica (Grosseto). I Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti alle 5.50 di questa mattina per un incidente stradale avvenuto in via don Sebastiano Leone, in prossimità della rotatoria di via Isole Eolie, dove una Fiat Panda ha urtato violentemente una Volvo parcheggiata in sosta.

L’intervento del personale dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area dell’incidente.

Nell’evento sono rimaste ferite quattro persone, tra cui una donna, che sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportate all’ospedale di Grosseto.

Sul posto presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Follonica per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità durante le operazioni.