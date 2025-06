Chiese più belle e sicure: realizzati lavori di restauro e consolidamento

Arcidosso (Grosseto). La xhiesa della Madonna delle Grazie, l’Incoronata, e la chiesa di San Giovanni di Stribugliano sono più sicure e più belle.

Il Comune di Arcidosso, in collaborazione con le Diocesi di Siena e Pitigliano e con la Fondazione Cassa di Risparmio, ha programmato e realizzato delle opere di consolidamento e tutela di queste due strutture di culto nell’ambito del progetto più generale di tutela degli edifici storico, culturali e religiosi. Sistemare, consolidare, mantenere è una delle modalità fondamentali per garantire la fruizione e la valorizzazione da parte di cittadini e visitatori di quei luoghi in cui è radicata e rappresentata la tradizione locale.

Ecco nel dettaglio gli interventi:

Madonna delle Grazie, l’Incoronata. Rifacimento della facciata, costo di 50.837,96 euro, di cui il Comune ha messo 8.900 euro, la Fondazione Cassa di Risparmio 35.000 euro, fondi parrocchiali per 6.937,96 euro. La parrocchia dovrà completare le opere rifacendo il campanile. Il costo preventivato è di 18.051,01 euro;

Chiesa di San Giovanni di Stribugliano. Rifacimento del campanile al costo di 15.000 euro. I fondi sono tutti del Comune

Il Comune ringrazia “le ditte impegnate nei lavori, Fabio Guidarini per Stribugliano, e Atlante srl, per l’Incoronata, per l’impegno e l’attenzione dimostrata nell’esecuzione delle opere e ovviamente don Virgilio e don Gianluca per aver collaborato insieme a tutti i parrocchiani”.