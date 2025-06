Festambiente 2025: Mauro Pagani in concerto a più di 40 anni di “Crêuza de Mä”

Grosseto. Il 7 agosto, nel cuore della Maremma toscana, Festambiente — il festival nazionale di Legambiente — ospiterà un momento straordinario rigorosamente a ingresso gratuito: Mauro Pagani salirà sul palco a più di quarant’anni dalla pubblicazione di “Crêuza de Mä”, lo storico album realizzato insieme a Fabrizio De André. Un’opera che ha rivoluzionato la musica d’autore italiana, fondendo tradizione mediterranea e sperimentazione sonora, e che continua a incantare con la sua attualità e profondità.

Per Festambiente, riconosciuta non solo come rassegna musicale, ma come luogo d’incontro e confronto sui temi dell’ecologia, della giustizia climatica, dei diritti e della partecipazione, la presenza di Mauro Pagani rappresenta un valore aggiunto, portando con sé un repertorio che parla di radici, contaminazioni, poesia e libertà.

“Crêuza de Mä” torna a vivere in una nuova veste: Pagani, con un equipaggio di sei musicisti, una corista e un corista, offrirà un concerto coinvolgente, capace di attraversare il tempo e le geografie dell’anima. Ma non sarà solo un omaggio al capolavoro condiviso con De André: sarà anche un viaggio nei cinquant’anni di carriera di un artista tra i più visionari e rispettati del panorama italiano.

Dalla fondazione della Premiata Forneria Marconi nel 1970, passando per il sodalizio artistico con De André, fino alle colonne sonore per il cinema di Gabriele Salvatores e le collaborazioni con artisti come Massimo Ranieri, Nina Zilli, Ornella Vanoni, Pagani ha costruito un percorso straordinario, capace di unire qualità, sperimentazione e impegno culturale. La sua musica non è solo intrattenimento: è racconto, esperienza, emozione condivisa.

«Siamo davvero orgogliosi di accogliere Mauro Pagani a Festambiente. “Crêuza de Mä” – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente – è molto più di un disco: è un ponte tra culture, un atto d’amore verso il Mediterraneo e le sue storie. Portarlo nel cuore nel nostro festival significa rafforzare un messaggio di bellezza, memoria e sostenibilità, che è alla base della nostra filosofia. La musica, come l’ambiente, ha il potere di unire e di far riflettere. E in tempi di grandi trasformazioni, abbiamo bisogno di visioni che sappiano parlare al cuore e alla testa».

Il concerto di Mauro Pagani sarà dunque uno dei momenti più attesi dell’edizione 2025 di Festambiente. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle voci più autentiche e ispirate della nostra musica, in un contesto che unisce arte, impegno e speranza. Un appuntamento da non perdere per chi crede nella cultura come strumento di cambiamento e nella musica come linguaggio universale.

Ad aprire la serata sarà “Musica da ripostiglio“, il gruppo pop-swing formato da Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli, Emanuele Pellegrini.

Tra gli altri appuntamenti: il 6 agosto Eugenio in Via di Gioia, il 9 agosto Africa Unite & The Bluebeaters – The Originals, il 10 agosto Bandabardò (in apertura Andrea Gozzi, a seguire Sandrino the killer DJ Set). Tutte le informazioni su www.festambiente.it.

Foto di Florio Rizza