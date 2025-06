Staccano mattoni dalle mura della piazza e li gettano in mezzo alla strada

Pitigliano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Pitigliano esprime la più ferma condanna per il grave gesto vandalico verificatosi nella notte tra il 5 e il 6 giugno in piazza Denci. Come riportato dalla relazione della Polizia Municipale, ignoti hanno distaccato alcuni laterizi dalla cinta di muro che delimita la piazza, gettandoli nella sottostante strada panoramica della Selciata.

Un gesto irresponsabile e pericoloso, che avrebbe potuto causare danni gravi a persone o cose.

“La nostra comunità non può e non deve tollerare simili atti di inciviltà – dichiara il vicesindaco Serena Falsetti –. Chiunque fosse passato lungo la Selciata in quelle ore avrebbe potuto essere colpito dai materiali lanciati. È nostro dovere condannare con forza questo gesto e fare tutto il possibile affinché episodi di questo tipo non si ripetano. Esprimiamo pieno sostegno all’attività della Polizia Municipale e ci auguriamo che i responsabili vengano presto individuati”.

L’amministrazione comunale invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti e rinnova l’appello al rispetto dei beni pubblici e della sicurezza collettiva.