Orbetello (Grosseto). “Abbiamo letto l’articolo del rappresentante del Pd di Albinia Mercarozzi e abbiamo capito che l’opposizione nel Comune di Orbetello, oltre che lacerata, divisa, litigiosa e amministrativamente non credibile, non è considerata dai propri rappresentanti politici superiori”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Infatti Mecarozzi deve essere per forza sceso da Marte per non sapere che, per i lavori di competenza Anas, fermi da tempo per motivi di natura giuridica, l’Anas medesima è stata oggetto di solleciti da parte della nostra amministrazione comunale per trovare una soluzione provvisoria almeno per la parte pedonale e ciclabile – spiega Casamenti -. Durante l’inaugurazione dello scolmatore ad Albinia, proprio la nostra amministrazione comunale, alla presenza del presidente Giani che aveva inaugurato interventi compiuti dalla Regione, ha chiesto ad Anas di individuare una soluzione provvisoria per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, vista l’interruzione dei propri lavori lavori. Notizia, questa, uscita anche sui giornali”.

“E il Comune sta ancora sollecitando Anas, è andato anche a Roma e dovrebbero esserci notizie positive a breve per una soluzione provvisoria – termina il sindaco -. Evidentemente Mecarozzi non viene informato dai propri superiori o non legge i giornali. Una rappresentanza del Pd ad Albinia davvero inconsistente”.