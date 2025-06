Cena di beneficenza in favore di Skeep: raccolti 3500 euro per il progetto “Cuore.Zero”

Grosseto. L’associazione Musical-Mente Odv, presieduta da Valentina Corsetti, presidente della Consulta della disabilità del Comune di Grosseto, in collaborazione con Diego Montani, garante della disabilità del Comune di Grosseto, in qualità di organizzatori desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato alla cena di beneficenza organizzata martedì 3 giugno nella sala a vetri di Arcille, patrocinata dall’amministrazione comunale di Campagnatico con la collaborazione di Comitato Festeggiamenti Arcille, Proloco Arcille, Asd Nuova Arcille, Asd Campagnatico-Arcille, in un momento di condivisione e solidarietà che ha permesso di dare un concreto aiuto.

“Quando il 10 maggio, come garante della disabilità e in qualità di presidente della Consulta della disabilità del Comune di Grosseto, abbiamo partecipato all’evento di presentazione del progetto ‘Cuore.Zero ‘, prima ancora di uscire dalla Sala Eden ci siamo ripromessi che dovevamo fare qualcosa di concreto per sostenere attivamente l’associazione guidata dalla dottoressa Cristiana Artuso. Da lì abbiamo cominciato, con l’aiuto di tantissime magnifiche persone, a lavorare senza sosta per realizzare questa splendida serata. Ci teniamo a ringraziare tutte le aziende del territorio che ci hanno aiutato nell’organizzazione. Ancora una volta il cuore della Maremma risponde con entusiasmo e disponibilità”, dichiarano Diego Montani e Valentina Corsetti.

Il ricavato sarà interamente destinato a sostenere i progetti sociali e culturali dell’associazione, volti a promuovere l’inclusione attraverso la musica e le arti espressive.

“Un grazie speciale va anche a Pastificio Dante e Panificio Galletti, che, con la loro collaborazione, presenza e sostegno hanno reso possibile la riuscita dell’evento, agli sponsor che hanno donato i premi della lotteria. È solo grazie al lavoro di rete e alla generosità della comunità locale che si possono realizzare iniziative di grande valore umano e sociale. Il nostro non è solo un elenco di nomi, stima e gratitudine, ma vogliamo mandare loro un abbraccio – continuano Montani e Corsetti -: amministrazione comunale di Campagnatico nella figura del sindaco Elismo Pesucci e del vicesindaco Alessandro Ulmi, Panifici Galletti, Pastificio Dante, Sol Caffè di Diego Brogelli, Maremma Miele di Andrea Segoni, Matisse Stilisti di Cristina Gianfaldoni, Erreà Pro PuntoSport di Luciano Luzzetti, Alimentari Caprimarket di Diana De Stefani, azienda agricola Alberto Motta, La Maremmana caseificio Inno al Sole di Guido Pallini, Parrucca Stefano, Il club delle Leggere, Cacciagrande Wine di Bruno Tuccio,Pierini Bibite, Macelleria Casini, Caffetteria Diana by Giuliani, Il Verduraio Matto di Emanuele Montefalchesi, Azienda agricola “il Pino”, Claudio Calamiti, Top Food Maremma dei fratelli Manganelli , Azienda vitivinicola Il Pupillo dal 1957, Olympia estetica di Corridoi Olympia, Bagno Miramare, Sonia Marchini, Cristina Scrollavezza, Mauro Montani, Sonia Brandi e gli Alta Quota per averci fatto cantare e ballare con la loro splendida musica e il loro gran cuore. Per ultimo, ma non per importanza, un grazie a tutto il servizio della cucina per la professionalità e la disponibilità”.

“Consapevoli che quello di eri sera è solo un granello di sabbia nel deserto, una goccia in mezzo al mare , andiamo avanti, buttando il cuore oltre l’ostacolo, coscienti che, se vogliamo – terminano Montani e Corsetti –, siamo noi con il nostro comportamento a decidere che tipo di persone intendiamo essere e in che tipo di società vivere”.