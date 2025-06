Il Pd: “Ciclabile per il mare interrotta dal cantiere, il Comune intervenga”

Albinia (Grosseto). “Abbiamo appreso dai comunicati stampa che il sindaco e la sua Giunta sono a corto di idee e cercano dalle opposizioni proposte concrete per poter attuare un’adeguata azione amministrativa. Bene, il circolo del Partito Democratico di Albinia ve la suggerisce subito una”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fabrizio Mecarozzi, segretario del circolo del Pd di Albinia.

“Evidentemente gli assessori di Albinia sono presi dalla campagna elettorale o dai ripetuti spot social sulla prossima inaugurazione della scuola elementare che la popolazione attende da quasi 13 anni, per non accorgersi che dallo scorso autunno l’unica pista ciclabile che collega Albinia al mare e alla fascia Osa-Albegna è interrotta – continua la nota -. Il cantiere della messa in sicurezza idraulica del territorio, condiviso da Anas e Regione Toscana, ha sbarrato la pista ciclabile ormai da mesi, senza alcuna alternativa di viabilità lasciando ad iniziative personali, spesso intraprendenti e pericolose, scelte per proseguire. E troviamo spesso ciclisti avventurosi che proseguono parallelamente al cantiere sulla Statale Aurelia in direzione sud. Pensiamo che sia improponibile lasciare questa situazione con l’approssimarsi dell’estate e della stagione turistica, quando tantissimi turisti percorreranno quella strada che collega il maggior numero dei villaggi turistici sul territorio ad Albinia”.

“È un disagio condiviso con i cittadini della frazione, che spesso utilizzano quella strada per passeggiare o semplicemente per andare al mare, e per le numerose maestranze delle strutture che scelgono la bicicletta per recarsi sul luogo di lavoro. La soluzione, a nostro modo di vedere, potrebbe essere concedere ai pedoni e alle biciclette un metro del perimetro interno, dove adesso sembra esserci un percorso battuto, adeguatamente separato dal cantiere ed in sicurezza – termina il comunicato –. Chiediamo pertanto all’amministratore comunale di farsi carico della problematica e di proporre ad Anas una soluzione fattibile e veloce nelle tempistiche, che consenta ai cittadini e ai turisti di muoversi liberamente sul territorio”.