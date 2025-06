“Contribuiamo al cambiamento”: gli studenti ricevono gli attestati per il progetto contro la violenza di genere

Grosseto. Si è svolta ieri la cerimonia di consegna agli studenti delle classi terze della scuola media “Dante Alighieri” di Grosseto degli attestati rilasciati dall’Associazione nazionale Carabinieri di Grosseto e dall’Istituto comprensivo Grosseto 4, con la partecipazione delle sezioni grossetane delle associazioni Olympia de Gouges e Pasfa.

Soddisfazione della dirigente dell’Istituto comprensivo, la dottoressa Anna Maria Carbone, che rivolge “un ringraziamento all’Associazione nazionale Carabinieri di Grosseto e alle altre associazioni coinvolte nel progetto, per l’attenzione e l’impegno rivolti alla crescita civile e valoriale delle nuove generazioni, in particolare riguardo alla necessità di contribuire al cambiamento culturale in grado di fermare la violenza di genere. L’Istituto comprensivo Grosseto 4 ha inserito l’iniziativa nella propria progettazione, sempre rivolta, per mandato istituzionale, alla formazione di cittadini consapevoli. Grata anche alla dottoressa Alessandra Liberatore per non aver fatto mancare, come sempre, il sostegno dell’Ufficio VII, Ambito territoriale di Grosseto”.

Analoga soddisfazione per l’attività culturale viene espressa dall’Associazione nazionale Carabinieri di Grosseto. Il presidente Giulio Rossi mette in risalto l’operato sinergico che è stato percepito tra docenza e studenti nell’accogliere il messaggio che l’associazione ha lanciato lo scorso 25 novembre a seguito dello svelamento, con il patrocinio del Comune, di una panchina rossa nel parco Sandro Pertini.

“La nostra visione – precisa Rossi – è stata quella di uscire dal silenzio che troppo spesso riscontriamo sulla violenza alle donne, divenuta ormai da anni una vera emergenza. Abbiamo voluto che il 25 novembre, dal 2024, non fosse più soltanto un momento di commemorazione, ma una data da cui ripartire, iniziando un percorso culturale attraverso il coinvolgimento di un presidio insostituibile nella nostra comunità sociale: la scuola. Grazie alla sensibilità dei docenti, sono stati coinvolti ragazze e ragazzi delle terze classi, che, singolarmente o in gruppi, hanno elaborato importanti concetti sul rispetto di genere ed il valore della donna nella società di ieri di oggi e per il domani”.

“Questi studenti – prosegue Rossi – hanno dimostrato di essere presenti, attendevano solo di essere coinvolti da protagonisti. Dopo aver passato il testimone ai loro coetanei delle classi seconde, dovranno loro per primi, supportati da famiglia e docenti, contribuire ad un rinnovamento culturale esportabile in ogni contesto. Il cambiamento non può avvenire repentinamente, necessita di un percorso da alimentare giorna per giorno”.

Molto appagato per il lavoro dei propri studenti il referente della scuola media “Dante Alighieri”, il professore Lorenzo Zambernardi, che aggiunge: “Dai lavori dei ragazzi traspare il loro profondo interesse verso questa tematica e l’entusiasmo riguardo alla modalità con cui sono stati chiamati a riflettere, con uno spazio tutto loro per parlare e per esprimersi. Gli studenti hanno bisogno di sentirsi accolti dalle istituzioni e meritano di venire ascoltati: questo è stato il punto fondamentale dal quale si è poi sviluppato il lavoro a scuola”.