Chiusura palestra, l’opposizione: “Siamo stati noi a smuovere le acque”

Follonica (Grosseto). “L’ordinanza dirigenziale emessa ieri mattina dal Comune di Follonica, che impone per la seconda volta la sospensione immediata dell’attività della palestra Fit Up, non nasce dal nulla. Non è un improvviso sussulto di legalità, né un lampo di rigore amministrativo. È, piuttosto, il frutto della pressione costante e determinata esercitata dai consiglieri di opposizione, che da settimane tengono accesi i riflettori su un caso che grida allo scandalo”

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione Betti, Ciompi. Giorgieri, Pecorini e Stella.

“Sì, perché la vicenda Fit Up è una vicenda emblematica in cui un’attività commerciale è stata lasciata proliferare per giorni ed è solo grazie al lavoro puntuale, alle domande di attualità, alle segnalazioni e al continuo richiamo al rispetto delle regole da parte dell’opposizione, che oggi si assiste ad un nuovo intervento dell’amministrazione – continua la nota -. L’ordinanza parla chiaro: divieto immediato di proseguire l’attività, rimozione delle insegne non autorizzate, oscuramento di cartelli informativi assolutamente fuorvianti che, testuali parole, ‘non corrispondono alla realtà’ e ‘ledono l’interesse pubblico’. In altre parole: si certifica l’illegittimità, si ammette la disinformazione, si riconosce l’abuso”.

Anche ieri mattina i consiglieri e le consigliere di opposizione si sono rivolti agli uffici affinché questa vicenda venga tenuta in debita e costante attenzione.

“Con essi abbiamo interloquito ed abbiamo chiesto a gran voce che quelle due Scia, dichiarate settimane fa irricevibili dal Comune ed ancora affisse alla porta della palestra, fossero rimosse, in quanto foriere di equivoci. A fine mattina abbiamo protocollato un ulteriore accesso agli atti sul punto. La verità è una sola: ad oggi ancora non esiste in Comune né una Scia per l’agibilità, né una per l’inizio attività. È invece pervenuta una richiesta di autorizzazione per l’insegna che a parere nostro deve essere bloccata in quanto la richiesta riguarda un’attività che per il Comune ancora non esiste – termina il comunicato -. Siamo felici che la dirigenza abbia colto il senso delle nostre preoccupazioni. La palestra si metta in regola e la vicenda sarà il passato. Fino a quel momento noi continueremo a vigilare e sollecitare questa ambigua situazione”.