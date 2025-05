Il Comune ordina per la seconda volta la cessazione dell’attività alla palestra: ecco perchè

Follonica (Grosseto). Con un’ordinanza dirigenziale il Comune di Follonica stabilisce per la seconda volta il divieto e la conseguente sospensione dell’attività di palestra svolta a Follonica da Fit Up, con effetto immediato e fino alla regolarizzazione della pratica amministrativa con la trasmissione all’ufficio competente (Suap) della Scia prevista, salve ed impregiudicate eventuali procedure coattive che l’amministrazione comunale potrà intraprendere.

Ordina anche la rimozione e/o la copertura delle insegne e del totem pubblicitario con effetto immediato e fino all’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione, dando atto che – in caso di inottemperanza – per questi impianti pubblicitari l’amministrazione avvierà le procedure per la rimozione e/o la copertura coattiva, con spese a carico del trasgressore e degli altri soggetti ritenuti responsabili.

Ordina inoltre l’immediata rimozione della documentazione affissa sulla porta di ingresso dell’attività in quanto priva di efficacia e non corrispondente alla realtà e quindi lesiva dell’interesse pubblico, in quanto fonte di disinformazione.

All’ordinanza è stata data massima diffusione, essendo stata trasmessa a Polizia municipale, Compagnia dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Asl e per conoscenza alla Prefettura di Grosseto, così che possa essere assicurato accuratamente il rispetto dell’ordinanza stessa.