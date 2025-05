“Staffetta”: i Giovani imprenditori di Cna presentano le loro proposte sull’avvio di impresa

Grosseto. Sarà un’occasione per presentare alla Regione Toscana una serie di proposte per sostenere l’avvio di impresa e favorire il passaggio generazionale.

Domani, nella sala conferenze di Cna Grosseto, in via Birmania 96, alle 16, fa tappa l’iniziativa “Staffetta. Roadshow sulla trasmissione di impresa”, promossa da Giovani imprenditori in tutta Italia e organizzata, per l’appuntamento di domani, dai Giovani di Cna Grosseto e di Cna Toscana.

I temi dell’avvio e della trasmissione di impresa, considerati strategici per l’associazione e al centro di un’articolata proposta politica, saranno illustrati e discussi con l’aiuto dei partecipanti, tra cui l’assessore regionale all’economia e alle attività produttive Leonardo Marras. Le proposte che saranno illustrate sono frutto di una riflessione che parte dai dati elaborati dal Centro studi di Cna nazionale, che hanno messo in evidenza quali sono gli ostacoli per chi vuole fare impresa oggi in Italia: difficoltà di accesso al credito, carenza di percorsi formativi mirati, mancanza di tutele efficaci nei momenti di vulnerabilità imprenditoriale.

Il programma

Questo il programma dell’evento, che avrà inizio alle 16: dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti i saluti di Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto; alle 16.30 “I giovani e cosa li aspetta: tra analisi e proposte”, con gli interventi di Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto, Simone Gualandi, presidente dei Giovani imprenditori di Cna nazionale, e Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali di Cna nazionale. Alle 17, “Imprese tra eredità e futuro: quali gli strumenti della Regione Toscana”, con il contributo dell’assessore Marras e, a seguire, le conclusioni a cura di Luca Tonini, presidente di Cna Toscana.

È possibile partecipare all’appuntamento registrandosi sul sito https://marketing.cna.it/staffetta-roadshow-sulla-trasmissione-di-impresa/ raggiungibile anche dal sito web di Cna Grosseto, all’indirizzo www.cnagrosseto.it