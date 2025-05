Centri estivi, il Comune incontra le famiglie: “Inclusività al centro del progetto”

Manciano (Grosseto). Si è svolto ieri, martedì 20 maggio, l’incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto dei centri estivi 2025, organizzato dall’amministrazione comunale di Manciano con l’obiettivo di illustrare alle famiglie le attività previste per l’estate e raccogliere suggerimenti, dubbi e proposte.

Durante l’incontro, alla presenza del vicesindaco Roberto Bulgarini e della Giunta, è stato illustrato il piano educativo e organizzativo dei centri estivi, pensato per offrire un’esperienza formativa, sicura e coinvolgente a tutti i bambini e ragazzi del territorio. Le famiglie presenti hanno partecipato attivamente, ponendo domande e condividendo le proprie esigenze, tutte puntualmente recepite dall’amministrazione comunale.

«Al centro di questo progetto c’è l’inclusività – ha dichiarato il vicesindaco Bulgarini –. Abbiamo voluto dedicare risorse aggiuntive rispetto agli anni passati per garantire un servizio più accessibile e di qualità. Inoltre, abbiamo promosso un questionario rivolto alle famiglie per comprendere al meglio i loro bisogni e in base alle risposte raccolte stiamo definendo le modalità di svolgimento. Prima dell’inizio dei centri estivi sarà convocato un nuovo incontro pubblico, in cui spiegheremo nel dettaglio tutte le modalità organizzative e risponderemo a eventuali ulteriori dubbi o richieste».

Le iscrizioni ai centri estivi sono attualmente aperte e potranno essere presentate entro e non oltre il 15 giugno 2025. Le famiglie possono scegliere tra due modalità: la domanda online, accedendo al portale istituzionale del Comune con credenziali Spid o Cie o quella cartacea, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune, da consegnare a mano o inviare via Pec.

L’amministrazione comunale ringrazia tutte le famiglie per la partecipazione e conferma il proprio impegno per un’estate all’insegna del gioco, dell’apprendimento e della piena inclusione.