Marebus, torna il trasporto gratuito per le spiagge: previste almeno tre corse al giorno

Orbetello (Grosseto). Confermato dall’amministrazione comunale Marebus, il servizio di trasporto gratuito per portare cittadini e turisti sulle principali spiagge del territorio di Orbetello: con un investimento di oltre 76mila euro, il servizio anche quest’anno prevede 3 corse al giorno.

«Un servizio importante – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – che viene finanziato con una parte dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, che, com’è nostra abitudine, reinvestiamo per andare incontro alle esigenze dei cittadini e migliorare la qualità dei servizi. Un servizio che ha riscontrato apprezzamento da parte di cittadini e turisti e, da parte nostra, crediamo sia estremamente utile, in estate, fornire un servizio gratuito che renda ancora più agevole il raggiungimento delle nostre località balneari, le quali, lo ricordiamo, per il terzo anno consecutivo sono state insignite della Bandiera blu».

«Un servizio gratuito – aggiunge Maddalena Ottali, assessore del Comune di Orbetello con delega a turismo, commercio e cultura– dedicato a cittadini e turisti, che si è rivelato vincente per diverse ragioni: prima di tutto Marebus ci aiuta a salvaguardare il territorio dal traffico, in quanto per raggiungere le nostre spiagge non c’è bisogno di utilizzare i mezzi privati, poi bisogna considerare l’impatto positivo che ha sulle attività economiche più periferiche rispetto ai centri abitati che, grazie al servizio Marebus, diventano più facilmente raggiungibili».

«Marebus – conclude Ottali – è, quindi, un servizio sul quale investiamo andando incontro alle esigenze dei fruitori delle spiagge, ai quali diamo modo di muoversi con maggiore libertà e gratuitamente, e a quelle degli operatori turistici e balneari, con i quali lo abbiamo concordato. Per quanto mi riguarda, infine, il servizio è importante in quanto rappresenta un’ulteriore opportunità di visitare non solo le località turistiche, ma anche importanti poli culturali del nostro territorio, quali, per esempio, la città di Cosa».

I percorsi a disposizione

1) Percorso da Talamone, che passa dall’area dei campeggi dell’Osa e lungo la strada provinciale di Giannella;

2)Percorso da Orbetello, che arriva ad Ansedonia con giri interni alla stessa località Ansedonia;

Il servizio sarà attivo tutti i giorni dal 27 giugno al 31 agosto 2025 e il primo fine settimana del mese di settembre, con almeno 3 corse giornaliere di andata e ritorno per ciascuna tratta, tra cui una corsa in orario serale per la tratta Talamone-Orbetello. L’investimento, da parte dell’Ente locale, è di oltre 76mila euro.