Viabilità, numerosi interventi del Consorzio strade vicinali: già realizzati oltre 80mila euro di lavori

Arcidosso (Grosseto). Il Consorzio riunito strade vicinali di Arcidosso, istituito nel 2024, ha già realizzato lavori sul reticolo viario di competenza per oltre 80mila euro, compresi gli interventi finanziati con il Fondo della montagna regionale, che quest’anno era dedicato proprio alle strade vicinali.

Anche il Comune di Arcidosso ha fatto la sua parte, investendo ulteriori 10mila euro, per lavori in amministrazione diretta, realizzati dalle maestranze dei forestali dell’Unione dei Comuni Amiata grossetana.

Gli interventi

In particolare, gli interventi hanno interessato: la strada dei Pannacci e della Valle a Montelaterone; la strada del Sasso del Prete e del sasso di Siena nel comparto Monte Amiata; la strada dell’Abbandonato nel comparto abbandonato; la strada del Parco faunistico dei Rondinelli e di Monte Labbro nel comparto Monte Labbro; la strada dei Fontanili nel comparto Tre Monti.

Entro il mese di luglio 2025 partiranno i nuovi ruoli consortili, grazie ai quali si prevede di completare ulteriori interventi entro la fine dell’anno, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.

“Esprimo grande soddisfazione per l’operato del Consorzio – commenta il sindaco Jacopo Marini – con un sincero ringraziamento a tutto il Consiglio di amministrazione, al suo presidente Maurizio Bennardini, al direttore Alessandro Nenci e al consigliere delegato Filippo Tiberi, per l’egregio lavoro svolto fin dai primi mesi di vita del Consorzio e per i risultati raggiunti. Il Consorzio si trova a gestire circa 83 chilometri di strade vicinali, un patrimonio straordinario da tutelare sotto molteplici aspetti: non si tratta solo di infrastrutture importanti per la viabilità rurale e per la manutenzione dei boschi, ma di elementi del paesaggio che sono attrattivi dal punto di vista turistico intrecciando storia, cultura, ambiente e identità territoriale. È proprio il caso di dire che siamo sulla strada giusta”.