Efficientamento energetico dell’istituto enogastronomico: Provincia ottiene oltre un milione

Grosseto. Dopo le risorse Pnrr che hanno consentito, lo scorso anno, di realizzare lavori all’istituto enogastronomico di Orbetello “Raffaele del Rosso” per 2milioni di euro, la Provincia di Grosseto ottiene anche un nuovo finanziamento regionale, di oltre 1 milione di euro, per intervenire sull’efficientamento energetico della scuola.

La graduatoria, pubblicata nei giorni scorsi, vede ammesso a finanziamento l’ente provinciale grazie alla presentazione di un progetto di fattibilità tecnico economica, riguardante il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio scolastico.

Il progetto

Il progetto prevede in particolare la sostituzione degli infissi, l’isolamento termico della copertura e la sostituzione degli attuali impianti di climatizzazione, con moderni sistemi alimentati da pompe di calore ad alta efficienza.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 1 milione e 750mila euro, di cui 1milione e 360mila saranno coperti dal finanziamento regionale e il resto dalla Provincia di Grosseto.

“Desidero esprimere grande soddisfazione per questo importante risultato – afferma il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola -, che testimonia la qualità del lavoro svolto dai nostri uffici e la costante attenzione della Provincia verso la sostenibilità e il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico. Questo nuovo intervento, che contribuirà a rendere più confortevole l’ambiente di apprendimento, si aggiunge ai recenti lavori di messa in sicurezza, già realizzati presso l’Istituto ‘Raffaele del Rosso’ grazie ai finanziamenti Pnrr per un importo di circa 2 milioni di euro. Ringrazio il personale del Servizio Edilizia della Provincia di Grosseto”.