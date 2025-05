Torna la guardia medica turistica in città, la maggioranza: “Ottimo lavoro del sindaco”

Follonica (Grosseto). “Dopo anni di battaglie all’opposizione per il potenziamento del servizio sanitario, in particolare di alcune prestazioni offerte al distretto sanitario di Follonica, oggi, in maggioranza, è arrivato un primo importante risultato in materia, da tutti noi auspicato: cioè il ripristino del servizio di guardia medica turistica, su cui il centrodestra ha investito forze e impegno; ciò è stato reso possibile grazie alla dedizione del sindaco Matteo Buoncristiani, che, con determinazione, ha portato avanti le trattative con la Asl, riuscendo finalmente a far capire l’importanza di un servizio del genere per la città di Follonica, che in estate vede il boom di presenze”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di maggioranza.

“Un servizio indispensabile – continua la nota -. Ebbene, Buoncristiani è riuscito nell’impresa e per questa stagione Follonica avrà la guardia medica turistica a disposizione nei fine settimana di giugno e settembre e a luglio e agosto tutti i giorni per 12 ore. Siamo orgogliosi di questa conquista. Allo stesso tempo torniamo ad evidenziare l’impegno dei medici di famiglia di Follonica e a chiedere che la loro attività sia sostenuta dalla Asl e quindi dall’arrivo di nuovi colleghi”.

“Se l’arrivo di nuovi dottori non fosse possibile, ricordiamo che abbiamo avuto la fortuna di sperimentare con successo il servizio Apo, che ha riunito e riunisce i medici di base locali che, extra orario e con non pochi sforzi, hanno offerto servizio congiunto proprio al distretto sanitario, in sostituzione dei medici andati in pensione e quindi a supporto dei pazienti scoperti – termina il comunicato -. Un vero e proprio fiore all’occhiello che non escludiamo possa diventare un un punto di riferimento anche per la futura casa di comunità.