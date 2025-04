Torna “La miniera a memoria”: un mese di eventi per commemorare la strage di Ribolla

Roccastrada (Grosseto). Memoria storica e sociale e cultura tornano a unirsi a Ribolla, nel ricordo del 71esimo anniversario della strage mineraria del 4 maggio 1954 costata la vita a 43 minatori.

Gli appuntamenti con il cartellone ‘La miniera a memoria’ si apriranno domenica 4 e andranno avanti fino a sabato 31 maggio, promossi dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Toscana Spettacolo, biblioteca comunale “Antonio Gamberi”, Porta del Parco minerario di Ribolla e numerose associazioni locali.

Numerosi saranno gli eventi culturali che spazieranno dai convegni agli spettacoli teatrali, alle presentazioni di libri, alle mostre fotografiche e tanti altri eventi che, come da tradizione, serviranno a tenere viva la memoria della tragedia mineraria, per l’intero mese di maggio.

Il ricordo della tragedia a 71 anni di distanza

Le 43 vittime che persero la vita nell’esplosione del 4 maggio 1954 nella miniera di gas grisou di Ribolla saranno ricordate domenica 4 maggio con apertura alle 9.00 con la santa Messa nella chiesa dei Santi Barbara e Paolo apostolo. Alle 10.30, al monumento al Minatore verrà deposta la corona di alloro alla quale seguiranno gli interventi delle autorità. A seguire, alle 11.30, le celebrazioni si sposteranno al Pozzo Camorra e al monumento ai Minatori, per la deposizione delle corone.

“Ogni anno, nel mese di maggio, rinnoviamo un impegno di memoria e consapevolezza con la rassegna La miniera a memoria – dichiara l’assessore Emiliano Rabazzi – , che rappresenta molto più di un semplice calendario di eventi: è un patto collettivo con la nostra storia, un tributo sentito a chi ha perso la vita nella tragedia del 1954 e a tutti coloro che hanno vissuto e lavorato in queste terre. Cultura e memoria si fondono per costruire identità e futuro, in un percorso partecipato che coinvolge cittadini, associazioni, scuole e istituzioni. Ribolla non dimentica e, attraverso questa rassegna, dimostra di saper trasformare il dolore in un’occasione di riflessione e crescita condivisa“.

“Il 4 maggio ricorderemo i 43 minatori morti nel ’54 a causa dello scoppio del grisou nella miniera di lignite – dichiara il sindaco Francesco Limatola -. Un incidente purtroppo atteso dai minatori che da tempo avevano denunciato invano l’assoluta mancanza delle misure minime sicurezza. Il 4 maggio sarà l’occasione di ricordare i nostri minatori e rafforzare la memoria indispensabile per mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità. A partire dal giorno 4 e per l’intero mese di maggio abbiamo organizzato, in collaborazione con numerose associazioni del territorio, una serie di eventi di vario tipo con un unico filo conduttore la miniera, con lo scopo di mantenere accesi i riflettori sul nostro passato, ma anche sul nostro futuro, affrontando temi attuali ed importanti come il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Il programma delle iniziative

Gli appuntamenti con ‘La miniera a memoria’ inizieranno lunedi 5 maggio quando alle 18.00, all’ex cinema, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “100 anni di storia A.S. Ribolla” a cura dei Carbonari Ribollini. A seguire, mercoledi 7 maggio alle 17.30, alla Porta del Parco presentazione della guida “Il cammino di Padre Giovanni” di Don Piero Mosetti.

Il primo fine settimana si concluderà con gli eventi di sabato 10 maggio alle 21.00, all’ex cinema, con uno spettacolo teatrale a cura della compagnia il Teatraccio con “Vado per vedove” di G. Marotta e S. Randone, con la regia di Claudio Matta e, per finire, domenica 11 maggio alle 9.30 la tradizionale “Camminata del minatore” con partenza da piazza della Madonna a Montemassi ed arrivo a Ribolla. Durante il percorso è prevista una pausa intermedia di intrattenimento musicale. L’evento è organizzato in collaborazione con Arci Montemassi.

Il ricordo della storia mineraria della zona e della tragedia del 4 maggio 1954 andrà avanti fino a venerdì 31 maggio con presentazioni di libri, mostre, convegni, concerti, spettacoli teatrali, documentari, escursioni e passeggiate culturali e narrative nei luoghi minerari.

Durante i mesi di maggio e giugno si svolgerà, presso gli impianti sportivi di Ribolla, la XIV edizione del torneo di calcio giovanile per la categoria giovanissimi 2011 “La Miniera a memoria”, a cura dell’Asd Ribolla e dell’Asd Virtus Maremma.

Informazioni

Per ulteriori informazioni sul cartellone “La miniera a memoria” è possibile contattare il Comune di Roccastrada al numero 0564.561243. Il programma completo degli eventi può essere visionato sul sito istituzionalewww.comune.roccastrada.gr.it