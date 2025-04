Comune, enti e privati investono sulla frazione: ecco gli interventi previsti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nella programmazione triennale delle opere pubbliche e nella pianificazione urbanistica il Comune di Castiglione della Pescaia ha programmato scelte strategiche di investimento che riguardano una serie di interventi importanti sulla frazione di Punta Ala, con lavori già avviati, in corso di svolgimento e altri di prossima realizzazione, eseguiti direttamente dall’amministrazione comunale sia con risorse proprie che con contributi comunitari, statali, regionali, fondi Pnrr, convenzioni urbanistiche con privati ed enti gestori di servizi partecipati dal Comune, quali Acquedotto del Fiora e Sei Toscana.

Si tratta di progetti, accordi di programma, partecipazione a bandi comunitari per la ricerca di finanziamenti che trovano attuazione in lavori concreti, progettati ed elaborati dagli uffici tecnici ed amministrativi dell’Ente su atto di indirizzo della Giunta, secondo una programmazione a carattere poliennale. Interventi di diversi milioni di euro per la frazione di Punta Ala, che per l’anno 2024/2025 ammontano ad oltre 2,1 milioni provenienti dal bilancio comunale e 5 milioni da altri enti dei quali il Comune è socio o membro.

«Programmare, concordare ed investire sono le parole d’ordine che guidano le scelte di questa amministrazione – afferma il sindaco Elena Nappi – per portare avanti progetti ed interventi su tutto il territorio comunale. Mi preme sottolineare che, oltre ai lavori diretti ed indiretti qui elencati, nel 2024 abbiamo trovato accordi con gli imprenditori che stanno realizzando opere a Punta Ala in modo da non incassare gli oneri di urbanizzazione dovuti all’amministrazione, ma di reimpiegarli nella frazione per un importo complessivo di oltre 600.000 euro. Inoltre, la presenza del Comune all’interno di assemblee e consigli di altri enti ci permette di discutere e richiedere azioni mirate da realizzare sul nostro territorio in base alla priorità delle frazioni, come si vede per i grandi interventi dell’Acquedotto del Fiora, della Regione Toscana o di Sei Toscana qui citati».

I lavori

Tra i principali interventi in atto c’è la riprofilatura della spiaggia nei tratti più colpiti dall’erosione, lavori che giungeranno a completamento per la fine del mese di maggio, per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento di 84mila euro a fondo perduto dal bando della Regione Toscana, ai quali si aggiunge la compartecipazione obbligatoria degli stabilimenti balneari interessati, per un totale di 105.000 euro.

Inizieranno a breve i lavori del Lotto 1 della Ciclovia Tirrenica che collegherà il tratto dal confine con Scarlino a Rio Palma, un’opera da 1,8 milioni di euro che sarà completata entro maggio 2026. Si è da poco concluso l’iter di affidamento della progettazione per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri in località Gualdo, per oltre 3 milioni di euro finanziati da Pnrr.

Ci sono poi interventi di valorizzazione e tutela delle pinete per un importo di 180.000 euro ottenuti grazie alla partecipazione al bando regionale dei fondi statali forestali (Praf), che interesserà in buona parte la superficie pinetata in località Casette Civinini i cui lavori partiranno ad ottobre; a ciò si aggiungono sia la riattivazione delle colonnine anticendio in zona Poggio alle Mandrie, che il progetto sperimentale di antincendio boschivo in località Scoglietto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale che ha presentato alla Regione Toscana un intervento di 400.000 euro da eseguire in un triennio, in modo da dare sicurezza agli abitanti della zona, una sicurezza portata avanti anche dalla programmazione annuale concordata dall’amministrazione comunale con Bandite di Scarlino, ente regionale di cui il Comune fa parte. Infine, è stato avviato, con specifico incarico, lo studio idraulico ed idrogeologico con il rilievo topografico di tutti i corsi d’acqua, insieme alla revisione e all’aggiornamento della mappatura delle acque pubbliche: attività fondamentale per il calcolo dei rischi e la messa in sicurezza dei luoghi.

Fra gli enti gestori dei servizi pubblici ci sono anche importanti interventi realizzati con accordi programmatici richiesti dal Comune ad Acquedotto del Fiora, per un importo di circa 3,4 milioni, che ha portato alla bonifica delle condotte delle acque chiare in via Poggio alle Mandrie ed a Casetta Civinini, oltre alla bonifica fognaria dal campo da polo fino al depuratore. Prosegue il completamento della riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti con Sei Toscana, che comprende il potenziamento orario dell’isola ecologica del verde, l’attivazione delle tessere dei cassonetti, la raccolta porta a porta per le attività commerciali nel periodo estivo ed il servizio di pulizia spiagge.

A questi si aggiungono importanti interventi di imprenditori privati che, grazie all’attuazione di accordi urbanistici, edilizi o patrimoniali con l’amministrazione comunale, stanno realizzando lavori sulla frazione puntalina: campeggi, alberghi, porto, campo da polo, nell’interesse condiviso della riqualificazione della frazione in un progetto comune di sviluppo sostenibile.

«Quelli mensionati sono alcuni dei progetti previsti per la frazione di Punta Ala – conclude l’assessore Susanna Lorenzini –, ma è opportuno ricordare che l’amministrazione sta agendo su tutto il territorio comunale con interventi di carattere trasversale, sia diretti che indiretti, che prevedono la realizzazione di lavori non solo finanziati con risorse del nostro bilancio comunale, ma anche grazie a fondi provenienti da altri enti. Questo dimostra come, lavorando insieme e sfruttando tutte le opportunità di finanziamento, possiamo realizzare progetti importanti per migliorare il nostro paese e offrire servizi di qualità a cittadini e turisti».