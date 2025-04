“Tutto è energia”: al via la mostra sulla geotermia

Massa Marittima (Grosseto). Mercoledì 30 aprile, alle 18, a Palazzo Del Debbio, a Massa Marittima, sarà inaugurata “Tutto è energia”, una mostra sulla fonte primaria dell’esistenza.

L’energia permette l’esistenza degli esseri viventi, della natura, di pianeti e galassie, dell’universo stesso. Senza energia c’è solo buio, freddo, decadenza. Questo tema così universale cattura l’attenzione soprattutto ai nostri tempi, man mano aumentano i conflitti legati alla questione energetica.

Nello stesso tempo, l’energia rappresenta un bene sottile che pervade la nostra esistenza e si esprime attraverso molteplici forme, anche interiori, spirituali e culturali. Attraverso questa mostra si vuole entrare nel vivo del tema e si intende proporlo attraverso gli occhi degli artisti, ma non solo.

Si tratta di una mostra inclusiva e diffusa che vede la presenza, oltre che dei soci dell’associazione Art@ltro, di artisti singoli, dell’associazione Eventi Odv di Grosseto e del Gruppo fotografico Bfi Massa Marittima, con opere di ventisette artisti.

Il Comune di Massa Marittima ha concesso il patrocinio e la collaborazione nel presentare al pubblico la Cer – Comunità energetica rinnovabile.

Enel Green power mette in esposizione una mostra fotografica con opere di Fabio Sartori, che fonde immagini dall’archivio storico sulla geotermia con quelle attuali da lui realizzate.

Slow Food Monteregio propone uno sguardo sul cibo come fonte primaria di energia, presentando alcune aziende del territorio che si distinguono per la qualità del prodotto e per l’uso delle fonti rinnovabili.

Collaborano: Galleria Spaziografico per gli allestimenti, ufficio turistico di Massa Marittima e ufficio stampa comunale per la comunicazione, cantina La Cura per la concessione degli spazi.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 18 maggio e sarà aperta tutti i giorni, dalle 17.30 alle 19.30.

La mostra

Palazzo Del Debbio dispone al piano terra di una superficie di quasi cinquecento metri quadrati che viene adibita a sala espositiva.

In questo grande spazio l’associazione culturale Art@ltro Aps ha allestito questa mostra, composta da cinque sezioni accomunate dallo stesso tema, quello dell’Energia

L’energia dell’arte

In tre grandi sale troviamo ventisette artisti che espongono le loro opere ispirate al tema dell’energia, ma con visioni, stili, tecniche e approcci del tutto diversi tra loro. La visita a questa mostra rivela come la creatività possa trovare tante meravigliose vie per esprimersi, partendo da un tema che sembrerebbe invece appartenere solo ai mondi della scienza o dell’economia.

Oltre ad artisti singoli e ai soci di Art@ltro, sono presenti i soci dell’Associazione culturale Eventi di Grosseto e del Gruppo fotografico di Massa Marittima.

Espongono: Piero Ardenghi, Bertram Biersack, Daniela Biondi, Gian Paolo Bonesini, Markus Buhlmann, Anna Capanni, Angela Casagrande, Celeste, Matia Chincarini, Enrico Contu, Pietro Corridori, Simone Francioli, Paul Fuchs, Fausto Gervasi, Stephan Huslik, Giuseppe Lafavia, Marco Marchetti, Massimo Monteleone, Patricia Nattino, Massimo Pelagagge, Alex Pergher, Elisa Pezzotta, Fabrizio Puccetti, Fabio Sartori, Franziskus Schmid, Giampaolo Territo, Chiara Toniolo.

L’energia geotermica

Questa particolare forma di energia rinnovabile, che caratterizza fortemente il territorio, trova posto in una sala dedicata. Dalle pareti l’energia geotermica ‘parla’ con il pubblico attraverso una mostra messa a disposizione da Enel Green Power che comprende immagini provenienti dall’archivio fotografico storico, un archivio dove sono conservate migliaia di foto che documentano la geotermia in tutti i suoi aspetti, a partire dall’inizio del Novecento.

La mostra nasce da un’idea di Fabio Sartori, che ha realizzato una significativa sintesi tra scatti fotografici del passato e del presente: le fotografie dell’archivio storico ‘fuse’ con gli scatti da lui realizzati durante la sua attività lavorativa nell’area geotermica Lago Boracifero di Enel Green Power, l’obiettivo rivolto ai colleghi che lavoravano in mezzo al vapore, con alte temperature e rumori assordanti.

L”energia rinnovabile

A rappresentare il mondo delle energie rinnovabili è la neo costituita Cer – Comunità energetica rinnovabile di Massa Marittima.

Attraverso cinque pannelli esplicativi è possibile farsi un’idea di che cosa sia e di che cosa rappresenti la Cer per la comunità.

Considerato l’interesse che sempre più suscita tra i cittadini, è ora il momento di presentarla.

L’energia del cibo

Il cibo rappresenta la principale fonte di energia per gli esseri umani e chi meglio di Slow Food Monteregio può farlo conoscere? La Condotta presenta alcune aziende del territorio che si distinguono per il loro impegno nell’utilizzare fonti alternative d’energia, in particolare l’azienda ‘Vapori di Birra’, che produce la bevanda con la sola energia geotermica. Insomma, un nuovo modo di produrre con un occhio all’ambiente e alla sostenibilità, oltre ovviamente alle eccellenze che rendono ricca la nostra tavola.

L’energia di un’associazione

L’associazione culturale Art@ltro compie vent’anni: nata a Verona nel 2005, dal 2010 opera a Massa Marittima e in tutto questo tempo ha realizzato mostre, progetti culturali, laboratori ed eventi. In uno spazio dedicato vengono presentate le principali attività svolte dall’Associazione nel corso di questi venti anni, attraverso una documentazione che fa rivivere il suo impegno nella diffusione dell’arte e della cultura.