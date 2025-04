Piano di Protezione Civile: via libera dal Consiglio comunale

Roccastrada (Grosseto). Nella seduta del Consiglio comunale di giovedì scorso a Roccastrada, è stato approvato il Piano comunale di Protezione Civile redatto dal Servizio associato di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere.

Il Piano è impostato secondo criteri di semplicità, flessibilità e facile consultazione delle procedure operative definite per ogni rischio previsto nel territorio comunale. E’ raccordato alle altre pianificazioni comunali dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni e contiene una “Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata” che definisce nel dettaglio le modalità di supporto della gestione associata nei confronti dei singoli comuni partecipanti.

“Il Piano di Protezione Civile è stato redatto in conformità al nuovo codice di Protezione Civile ed alla relativa normativa regionale – sottolinea il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola – dal servizio gestione associata dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere; Il piano contiene tra i propri elaborati una parte descrittiva, informazioni generali sul territorio, molte cartografie, modelli di intervento, elenchi di strutture, attrezzature e mezzi, una rubrica contenente contatti e riferimenti dei numeri di emergenza e tante altre informazioni per fornire una risposta tempestiva al territorio ed ai cittadini in caso di situazioni emergenziali. L’approvazione del Piano costituisce un punto fermo in quanto fotografa il territorio e le sue emergenze, ma al tempo stesso è uno strumento dinamico al quale gli uffici preposti apporteranno costantemente i doverosi aggiornamenti”.

Gli elaborati che compongono il Piano comunale di Protezione Civile sono consultabili rispettivamente a questi link: https://drive.google.com/drive/folders/17MKwVGvFg0eo-Ef0M3j2gEHE9L6781HY