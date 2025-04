Incontro tra generazioni: ospiti della casa di riposo partecipano al laboratorio per bambini

Massa Marittima (Grosseto). Alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, nello spazio 0-13, lunedì 14 aprile, alle 17, si terrà un laboratorio molto particolare, che oltre ai bambini dai 4 agli 8 anni, coinvolgerà anche gli ospiti della Rsa San Giuseppe di Massa Marittima (grazie alla collaborazione della cooperativa Cuore Liburnia Sociale), che parteciperanno, insieme ai più piccoli, ad un’esperienza di lettura e attività ricreativa, divertendosi nella decorazione di uova di Pasqua realizzate con la carta.

Un incontro tra generazioni per condividere storie, emozioni e creatività, in un pomeriggio all’insegna dell’ascolto, della fantasia e dello scambio affettuoso tra piccoli e grandi.

“L’iniziativa ha riscosso un ampio gradimento – sottolinea il sindaco Irene Marconi – ed in breve tempo è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti al laboratorio. Questi momenti di scambio sono preziosi anche per i bambini e non solo per i nostri anziani. Ringraziamo le famiglie per la calorosa partecipazione, tutto il personale della biblioteca, gli ospiti e il personale della Residenza San Giuseppe, che hanno collaborato per poter realizzare l’iniziativa”.

Qualora ci fosse la volontà di partecipare al laboratorio, anche se sono esauriti i posti, la biblioteca invita comunque ad avanzare la richiesta, perchè, in caso di cancellazione di qualche iscritto, sarà possibile inserire altri bambini. Il laboratorio è per i bambini dai 4 agli 8 anni.

Informazioni: biblioteca comunale tel. 0566.9566 e 0566.906293, cell. 335.7501826 (WhatsApp), e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it