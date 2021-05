Raccolta dei rifiuti, si completa la riorganizzazione del sistema: ecco le novità

Incrementare quantità e qualità della differenziata, efficientare il sistema di raccolta e migliorare il decoro urbano. Sono questi gli obiettivi della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, attivata dall’amministrazione comunale di Gavorrano, in collaborazione con Sei Toscana.

Raccolta porta a porta (Bagno di Gavorrano e Filare)

Il porta a porta è a servizio esclusivamente dei cittadini residenti a Bagno di Gavorrano e Filare. Da mercoledì 26 maggio, le raccolte porta a porta del mastello verde e del sacco giallo verranno sostituite dalla raccolta stradale del multimateriale pesante con campane di colore verde. Vetro, alluminio e plastica dovranno perciò essere conferiti insieme (e senza un calendario specifico di ritiro) nelle campane stradali. I rifiuti non riciclabili (indifferenziato) dovranno essere raccolti in sacchi ben chiusi ed esposti all’interno di un mastello con codice Rfid o, nel caso in cui l’utenza ne sia ancora sprovvista, all’interno del sacco. Il calendario dei conferimenti del porta a porta prevede: lunedì, giovedì e sabato organico (mastello marrone). Venerdì carta e cartone (sacco di carta). Mercoledì indifferenziato (mastello con codice Rfid o sacco). Multimateriale (vetro, plastica, alluminio e tetrapak) nelle campane stradali di colore verde.

Raccolta stradale con contenitori ad accesso controllato (Gavorrano paese e restanti zone)

Nel restante territorio comunale, è attiva la raccolta stradale con contenitori ad accesso controllato. I nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che, a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, permetteranno di calibrare la tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata. Questo nuovo servizio interesserà anche i cittadini del capoluogo, per i quali il servizio di raccolta domiciliare non sarà più attivo a partire da mercoledì prossimo.

Al momento, i contenitori ad accesso controllato possono essere utilizzati senza 6Card, semplicemente premendo il pulsante di apertura presente in ogni cassonetto\bidone.

Per maggiori informazioni: numero verde 800127484 o www.seitoscana.it.