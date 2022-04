Fiume Bruna, al via la posa del ponte: interdetto l’accesso al lago dell’Accesa

Da venerdì 8 aprile inizia la posa del ponticello pedonale in legno, al lago dell’Accesa, che consentirà di attraversare il fiume Bruna a piedi o in bicicletta. Il Comune informa i cittadini che per motivi di sicurezza è interdetto l’accesso al lago, con apposita segnaletica, per tutto il periodo dei lavori.

“Il ponticello rientra tra gli interventi promossi dal Comune di Massa Marittima – spiega il vicesindaco Maurizio Giovannetti – per agevolare una nuova fruibilità del lago. Permetterà, infatti, di collegare le due sponde del fiume Bruna senza dover passare sui terreni privati. L’intervento si è potuto realizzare grazie alla collaborazione tra Comune e Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud ed è finanziato con le risorse del Far Maremma“.