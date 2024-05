Apre in paese l’ufficio informazioni e accoglienza turistica: gli orari

Magliano in Toscana (Grosseto). A Magliano in Toscana arriva il punto Iat, l’ufficio informazioni e accoglienza turistica. Sarà aperto venerdì 24 maggio, alle 18, il nuovo spazio dedicato all’accoglienza e all’informazione turistica, che darà un panorama completo dell’offerta e delle bellezze presenti sul territorio comunale, per facilitare l’esperienza dei visitatori che sceglieranno di trascorrere una vacanza in quella zona della Maremma toscana. Lo Iat di Magliano in Toscana si trova nel Palazzo Garibaldi, lo stesso che ospita il centro museale (in via Garibaldi). La struttura è progettata per offrire servizi informativi e supporto a visitatori e turisti.

Gli orari

Lo Iat sarà aperto dal 24 maggio e fino al mese di giugno, il sabato e la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre l’attività sarà intensificata, a giugno, con un’apertura tre volte a settimana, dal venerdì alla domenica (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19); dal mese di luglio l’attività sarà intensificata, con orari che presto saranno comunicati.

Per informazioni: tel. 0564 592102 – https://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/