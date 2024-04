Grosseto. Questa mattina l’assessorato allo sport del Comune di Grosseto ha partecipato a Roma alla cerimonia di premiazione e consegna delle Ciotole di benemerenza dello sport europeo. L’evento si è tenuto nel Salone d’Onore del Coni.

Grosseto è stata premiata per l’anno sportivo che vede la città protagonista come European community of sport 2024.