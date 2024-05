Fondi Covid, il Movimento 5 Stelle: “Polemica strumentale del centrosinistra contro il Comune”

Grosseto. “La gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Si potrebbe sintetizzare così la discussione in II commissione sull’istruttoria della Corte dei Conti in merito ad alcuni aspetti, peraltro poco significativi, legati ai fondi destinati al superamento del periodo pandemico”.

A dichiararlo è Giacomo Gori, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Grosseto.

“Se esiste un problema è nel solco della normale attività amministrativa di enti e istituzioni, al quale gli uffici comunali hanno dato ampia, dettagliata e qualificata risposta – continua Gori –. Semmai, le cifre ‘bomba’ che sono state lanciate in questi giorni sui giornali riguardano la rinegoziazione dei mutui, ma su questo specifico punto è emerso un problema di carattere nazionale; ergo, se avesse ragione la Corte dei Corte dei Conti sezione Toscana, salterebbero le casse di diversi Comuni. Perché tutti, nessuno escluso, hanno agito come il nostro. Oltretutto, gli uffici hanno rassicurato i commissari su un eventuale quanto improbabile scenario disastroso, ossia sulla sostenibilità economica dell’amministrazione comunale; secondo ergo: dalla ‘bomba’ alla ‘bolla’, di sapone. Ma allora perché le opposizioni unite, tranne il Movimento 5 stelle, hanno firmato la richiesta di convocazione della commissione competente ed emanato comunicati dagli scenari inquietanti per le casse del Comune e per i servizi ai cittadini?”.

“Perché ancora oggi si tende a utilizzare vecchi schemi per tentare di raggiungere il consenso politico: la strumentalizzazione, il clamore mediatico, l’edulcolare una situazione inedulcorabile – sottolinea Gori -. Noi del Movimento 5 stelle conosciamo un solo modo di fare politica: raggiungere i risultati per i cittadini. Così stiamo facendo per la questione sulla pedonalizzazione del centro storico; così ci stiamo comportando sull’annoso problema del fosso Beveraggio. Così abbiamo fatto quando siamo riusciti a portare l’intera compagine di centrodestra provinciale ad assumersi formalmente impegni nei confronti dei cittadini alle recenti elezioni”.

“Tutto ciò non è evidentemente gradito a uno o più capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale il quale ha deciso, oppure hanno deciso, di non coinvolgerci nella richiesta di convocazione della commissione sulla Corte dei Conti, firmata da tutti gli altri – termina Gori –. Un chiarissimo messaggio politico di rottura con il Movimento 5 stelle. Ma hanno fatto bene, perché non avremmo mai firmato e soprattutto non avremmo mai strumentalizzato il tema attraverso un comunicato quantomeno inopportuno, dal nostro punto di vista. Per di più, facendo pensare ad una qualche responsabilità sull’operato degli uffici, visto il tema. Sarebbe bastato fare un passaggio con dirigente e funzionario per capire la realtà delle cose ed evitare una posizione non proprio edificante. Ci chiediamo: è così difficile sacrificare un po’ di voti in cambio di maggiore correttezza, di onestà intellettuale, del raggiungimento di obiettivi che non siano prettamente partitici, ma utili alla collettività? Per noi no”.

“E’ un problema che non ci riguarda. E i cittadini lo devono sempre sapere. Del resto, noi non candidiamo i leader che fanno promesse già sapendo di non poterle mantenere – termina Gori -, ma scriviamo #Pace sul simbolo con il quale ci presentiamo di fronte agli elettori”.