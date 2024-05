“Difesa comune europea tra strategie e soluzioni”: incontro di Azione in sala Pegaso

Grosseto. Mercoledì 22 maggio, alle 18.30, alla sala Pegaso in Piazza Dante a Grosseto, Azione organizza l’evento “Difesa comune europea tra strategie e soluzioni” con i candidati alle elezioni europee, il generale Vincenzo Camporini e la giornalista Nataliya Kudryk (nella foto). L

‘evento sarà moderato dal responsabile comunale Emilio Falletti e dal responsabile provinciale enti locali zona nord, Paolo Bastianini, di Azione Grosseto.

“Gli invitati affronteranno il tema della difesa comune europea, prendendo in esame il conflitto scatenato dalla Russia contro l’Ucraina – si legge in una nota di Azione -. Capiremo come implementare la politica estera europea più efficace ai fini di favorire processi di sviluppo, cooperazione e stabilità nelle diverse aree di crisi, come realizzare una forza europea di reazione rapida con capacità di ‘multidominio’ e altri progetti di difesa comune, come l’Iron Dome europeo”.

Prima dell’evento, alle ore 17, i candidati saranno disponibili ad incontrare cittadini ,simpatizzanti e la stampa locale per riprese ed interviste al gazebo del partito allestito in piazza Ettore Socci, a metà di corso Carducci. Al termine dell’evento termine sarà offerto dai candidati stessi un aperitivo.

I protagonisti

Il Generale dell’Aeronautica Militare Vincenzo Camporini si è laureato in Scienze aeronautiche all’Università di Napoli Federico II e in Scienze internazionali e diplomatiche all’Università di Trieste.

È uno dei massimi esperti italiani di difesa, sicurezza, strategia e forze armate. È stato Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare dal 2006 al 2008 e poi Capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2008 al 2011. Pilota con esperienza di volo su 24 diversi tipi di aeromobile, inclusi l’F104, il Tornado, l’Amx, velivoli da trasporto plurimotore ed elicotteri. Al gennaio 2011 ha effettuato 3445 ore di volo. E’ stato presidente del Centro alti studi della Difesa (2004-2006) e vicepresidente dell’Istituto Affari internazionali (2011-2019). Vincenzo Camporini è uno dei quattro autori dell'”Helsinki Headline Goal”, il documento di base approvato al Consiglio europeo del 10 dicembre 1999, che aveva dato via al progetto della difesa comune.

La giornalista ucraina in Italia Nataliya Kudryk, nata a Kiev, laureata in lettere e lingue dell’Est Europa all’Università nazionale Taras Shevchenko (Kiev). Nel 2005 è trasferita a Roma, dove è nata sua figlia, ha il compagno italiano.

Con 25 anni di esperienza nel campo della stampa e dell’informazione, ha lavorato come reporter principalmente per Radio Free Europe/Radio Liberty avendo le collaborazioni con altri media ucraini. In precedenza è stata corrispondente per Bbc Ucraina e Radio Ucraina. Si è sempre occupata della vita politica e culturale dell’Italia e del Vaticano per il pubblico ucraino. L’Italia è diventata la sua seconda patria, dove ha potuto continuare il suo lavoro giornalistico.

Da 20 anni Nataliya Kudryk vive in Italia, ma mantiene un legame stretto con il proprio Paese d’origine.