Da Ruggeri a Ballantini, passando per Ruffini e Arisa: in centro è ancora “GRande Estate”

Grosseto. A Grosseto è, ancora una volta, “GRande Estate“.

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, torna la kermesse di musica e spettacolo, promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Grosseto e realizzata da M.Arte aps.

Quattro serate, il 21 e il 23 giugno e il 26 e 27 giugno, che porteranno in piazza Dante, nel centro storico cittadino, grandi nomi della musica e dello spettacolo italiani.

Si parte venerdì 21 giugno con il concerto di Enrico Ruggeri, uno degli autori italiani più amati e apprezzati, che porterà a Grosseto il suo ricco repertorio, fatto dei suoi più grandi successi, che ripercorrono pietre miliari della musica italiana dagli anni Settanta ad oggi.

Domenica 23 giugno, invece, sarà la volta di Paolo Ruffini con “Up&Down”, uno spettacolo comico e al tempo stesso commovente, che racconta le relazioni umane, proponendo al pubblico un’indagine diretta e poetica sulla società. L’ironia e l’irriverenza di Ruffini e degli attori che lo accompagnano sul palco racconta la bellezza che risiede nella diversità, per ricordare al pubblico che siamo tutti diversamente normali e meravigliosamente diversi.

Si torna in piazza Dante mercoledì 26 giugno con il concerto di Arisa. La cantante che ha esordito a Sanremo, vincendo nel 2009 la categoria “Nuove proposte”, porta a Grosseto la sua arte che negli anni si è evoluta ed è maturata. Dopo le esperienze televisive come giudice a X Factor e “Amici di Maria De Filippi”, la conduzione di The Voice of Italy e la partecipazione a “Ballando con le stelle”, Arisa arriva sul palco con uno spettacolo emozionante, in grado di catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo.

La rassegna “GRande estate” si chiude giovedì 27 giugno con il “Rock Live Show” di Dario Ballantini. Il trasformista, comico e pittore italiano, sale sul palco del capoluogo maremmano con uno spettacolo unico ricco di musica, trasformismo e gag, portando i personaggi e gli sketch che lo hanno reso amato dal grande pubblico. Ad affiancarlo una band d’eccezione che accompagnerà le sue performance, facendo rivivere i pezzi più iconici di altri grandi artisti italiani.

Tutte le serate sono a ingresso libero e gratuito. La manifestazione “GRande estate”, come lo scorso anno, vedrà la collaborazione di diversi partner che contribuiranno ad animare il centro storico di Grosseto nelle quattro giornate del festival, per dare vita a una grande festa di inizio estate, pensata per i cittadini e i turisti.

Per informazioni: https://new.comune.grosseto.it/web/