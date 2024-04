Verso le amministrative, Jacopo Marini si ricandida: “Ci sono ancora progetti da completare”

Arcidosso (Grosseto). Il sindaco Jacopo Marini annuncia la sua candidatura per il terzo mandato alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Arcidosso. A sostenere la proposta elettorale ci sarà anche questa volta la lista civica “Arcidosso Comunità Viva”, che intanto conferma in blocco i consiglieri uscenti (con un’unica rinuncia per motivi personali) ed il comitato elettorale (composto anche questa volta dal coordinatore Marino Tintori, Marco Ciarafoni ed Aldo Ferretti), che sabato 4 maggio, alle 12.00, aprirà la nuova sede, in via Cavour n. 8, nel centro storico, con un aperitivo.

La lista al completo, insieme al programma elettorale, verrà invece presentata ufficialmente sabato 11 maggio alle 11, nella sala del Consiglio comunale.

“In questi giorni che ci separano dalla presentazione della lista – afferma il candidato Jacopo Marini – faremo una campagna di ascolto per integrare il corposo programma di mandato che stiamo elaborando, con incontri tematici (giovani, associazioni, ecc.) e con gli abitanti delle frazioni. Se infatti alcuni obiettivi sono già delineati, anche sulla scia di quanto impostato negli ultimi anni, è necessario ascoltare le esigenze dei cittadini, organizzati e non, per definire il più possibile il volto del nostro comune nei prossimi anni”.

“Adesso per le future generazioni” è infatti il titolo del programma elettorale della lista, proprio a sottolineare come le importanti scelte adottate dall’amministrazione uscente (il teleriscaldamento, il nuovo asilo, la riqualificazione della Fratta e della rupe di Bagnoli, gli spazi per la cultura come il Nido di fate o il centro polivalente alle Macchie, solo per citarne alcune) indicano il percorso da seguire: la sostenibilità dello sviluppo (sociale, ambientale ed economico) ed un impegno rivolto ai giovani.

“La mia ricandidatura e quella dei consiglieri uscenti, ai quali si stanno aggiungendo altri candidati per completare la lista – sottolinea Marini -, vuole garantire da un lato la continuità e la responsabilità del lavoro fin qui svolto e/o avviato e dall’altro vuole anche aprirsi ad un nuovo e stimolante confronto pubblico per affrontare con serietà le questioni ed i problemi ancora aperti o che necessitano di interventi più decisi”.

Gli incontri pubblici

Ecco le prime date degli incontri con la cittadinanza, le prossime saranno comunicate successivamente: