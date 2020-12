Duna di Pratoranieri e spiaggia di Levante: al via gli interventi post mareggiata del Comune

Il 5 dicembre si è abbattuta sulle coste di Follonica una violenta mareggiata, che ha provocato danni soprattutto nella zona nord del litorale (in particolare in corrispondenza del Giardino Beach e del Golfo del Sole) e nella zona di Senzuno (in particolare su via Spiaggia di Levante).

“La mareggiata – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini, con delega al mare e ai lavori pubblici – ha fatto emergere alcune criticità, localizzate in precise zone del nostro litorale, che meritano un deciso intervento di risposta da parte dell’amministrazione. Nelle scorse settimane eravamo intervenuti per proteggere e consolidare la duna di Pratoranieri nel tratto più compromesso, di circa 400 metri, utilizzando anche materiale di recupero post spiaggiamento e scongiurare un ulteriore arretramento della duna stessa. I forti venti e la mareggiata del 5 dicembre hanno danneggiato circa 60 metri di protezione, in corrispondenza dei punti nei quali la spiaggia è meno profonda; su questo tratto interverremo subito, ripristinando e rafforzando la protezione tramite anche uno specifico metodo di posizionamento degli elementi di protezione, con l’obiettivo di limitare i danni possibili in caso di forti eventi atmosferici”.

La spiaggia di Follonica, nei prossimi mesi, sarà oggetto di ripascimento già deliberato dalla Regione Toscana e sul quale l’amministrazione chiede un ulteriore intervento.

“La Regione – continua Pecorini –, che è sempre stata molto attenta ed operativa rispetto alla nostra situazione costiera, ha deliberato in variante per il nostro Comune anche un intervento di ripascimento utilizzando 20.000 metri cubi di sabbia da distribuire lungo tutto il litorale, ma, alla luce degli ultimi avvenimenti, crediamo che questo non sia più sufficiente. Ci siamo già attivati per chiedere formalmente un ulteriore intervento da parte della Regione in modo da mettere in sicurezza sia la zona di Pratoranieri, che quella di Senzuno e, qualora non dovesse andare a buon fine la nostra richiesta, ci impegniamo ad investire risorse comunali per completare il ripascimento“.

“Oltre al ripascimento – conclude Pecorini –, la Regione Toscana e la nostra amministrazione comunale si sono impegnate per mettere in atto opere migliorative, peraltro già approvate e finanziate, sia a nord che a sud del litorale follonichese, per diminuire il rischio di erosione costiera e che consentano alla sabbia di rimanere all’interno delle barriere di difesa. Nel particolare, a brevissimo partiranno i lavori a nord, questi finanziati interamente della Regione, per la messa in opera di due geotubi perpendicolari alla rima costiera, all’altezza delle Tre Palme e del Bagno Nettuno, un rafforzamento della barriera davanti al Giardino Beach e al Golfo del sole, un allungamento delle radici esistenti, oltre al ripascimento di 21.000 metri cubi. A sud invece verranno messi in opera, a spese dell’amministrazione comunale, due geotubi rispettivamente all’altezza delle baracche spiaggia di levante e tra il bagno Ombretta e il bagno Pineta, oltre ad una quota di sabbia finanziata sia dalla Regione che dal Comune“.