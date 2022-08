Il Comune investe sugli impianti sportivi: ecco gli interventi previsti

Nel Consiglio comunale di Gavorrano di lunedì primo agosto, la maggioranza ha approvato la modifica del piano triennale delle opere pubbliche contenuto nel Dup (Documento unico di programmazione) e le variazioni di bilancio necessarie alla luce dell’aggiornamento del quadro economico e delle fonti di finanziamento dei due interventi di impiantistica sportiva già approvati in precedenza:

consolidamento, rifacimento e ristrutturazione del campo multifunzionale per attività sportive a Giuncarico: Importo totale 320.000,00 euro, la cui copertura era stata prevista tramite prossima partecipazione al bando nazionale “Coni Sport & Periferie”, per la quale sono state coinvolte anche le associazioni sportive del territorio convocate recentemente tramite la Consulta comunale dello sport;

realizzazione della copertura della pista di pattinaggio a Bagno di Gavorrano: l’intervento era stato inserito nell’elenco annuale 2020 per 128.500,00 euro e finanziato mediante mutuo a tasso zero già contratto con l’Istituto per il credito sportivo. A causa del dilatarsi dei tempi della progettazione esecutiva, dovuti alla scelta della struttura più adatta, il quadro economico è aumentato rispetto alle previsioni, per cui anche l’ulteriore somma occorrente per la realizzazione dell’opera, pari a 111.500,00 euro, verrà finanziata ampliando la medesima formula di mutuo.

Queste le parole raccolte in un commento congiunto del sindaco Andrea Biondi e dell’assessore allo sport ed ai lavori pubblici Daniele Tonini: “Per Giuncarico si tratta di un intervento di riqualificazione importante, con un livello di progettazione tutt’altro che banale, molto atteso dalla comunità e su cui l’attuale Giunta comunale sta lavorando da tempo per centrare l’obiettivo, mentre all’opposizione di centrodestra gavorranese evidentemente interessa la vicenda solo per polemica elettorale, ma nei fatti non vuole realizzare l’opera, avendo votato contro la stessa delibera che permette di fare un ulteriore passo in avanti per la realizzazione. Stesso discorso per la copertura della pista di pattinaggio, per la quale realizzazione abbiamo approvato la modifica del quadro economico per proseguire l’iter amministrativo ed arrivare a finanziare l’opera per poterla vedere realizzata e a disposizione dei cittadini”.