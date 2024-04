Grosseto-Siena, sopralluogo alla galleria Casal di Pari: sarà riaperta nel 2025

Grosseto. Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico sui cantieri dei lotti commissariati per il completamento della E78 tra Grosseto e Siena.

Erano presenti il presidente della Regione Toscan,a Eugenio Giani, il commissario straordinario per la E78, Massimo Simonini, gli assessori regionali Stefano Baccelli e Leonardo Marras, i sindaci di Sovicille, Giuseppe Gugliotti, di Murlo Davide Ricci, di Monticiano, Alessio Serragli, di Civitella Marittima Alessandra Biondi.

Il sopralluogo

Il sopralluogo è iniziato nel cantiere dove sono in corso i lavori di adeguamento della galleria Casal di Pari esistente. L’intervento, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro, riguarda la riqualificazione del vecchio tunnel, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria recentemente realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie.

I lavori consistono nella parziale demolizione del rivestimento in calcestruzzo esistente, nella realizzazione del nuovo rivestimento interno e nell’installazione degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard più recenti: illuminazione a led, segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, colonnine Sos, impianto di rilevamento e spegnimento di incendi.

Al termine dei lavori il transito sarà quindi regolato su quattro corsie, due per senso di marcia, in continuità con la tratta.

Attualmente è in corso la realizzazione dei rivestimenti definitivi in avanzamento verso Siena.

L’ultimazione è prevista nel primo semestre 2025.

A seguire, il sopralluogo ha interessato il cantiere del lotto 9 che riguarda un tratto di circa 11,8 chilometri tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena, per un investimento complessivo di 195 milioni di euro.

L’intervento consiste nell’adeguamento a quattro corsie della SS223 “di Paganico” mediante la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento all’esistente. I lavori comprendono la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, 3 svincoli a livelli sfalsati, 4 nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, numerose altre opere minori (4 sovrappassi, 3 sottopassi, 12 opere di scavalco dei corsi d’acqua), oltre all’adeguamento della carreggiata esistente e ai servizi di monitoraggio ambientale in corso d’opera.

Sono attualmente in corso le attività di movimento terra, bonifica e preparazione del piano di posa dei nuovi rilevati lungo la maggior parte dell’intero tracciato di circa 12 chilometri. Anas sta provvedendo, inoltre, alla realizzazione delle fondazioni di alcuni attraversamenti idraulici e all’esecuzione di opere di sostegno con pali di grande diametro.

Il completamento dei lavori, avviati a marzo 2023, è previsto nella primavera 2026.