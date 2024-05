Verso le amministrative, Amati presenta la sua squadra: “Cambieremo il nostro paese”

Arcidosso (Grosseto). «Un progetto civico per cambiare Arcidosso»: Guendalina Amati presenta ufficialmente la sua lista e il i punti salienti del programma di “Rinasci Arcidosso” alla cittadinanza.

L’incontro è avvenuto questa mattina (sabato 12 maggio) al teatro degli Unanimi, alla presenza della senatrice Simona Petrucci, del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, del candidato alle europee e eroe della Concordia, Mario Pellegrini, del vicesindaco del Comune di Grosseto, Bruno Ceccerini, e dell’assessore del Comune di Grosseto, Riccardo Megale.

«La mia intenzione – ha dichiarato Amati – era quella di dare il mio contributo come candidata consigliera, mettendomi al servizio di un progetto politico diverso. Tuttavia, il vostro sostegno e le vostre parole di fiducia mi hanno fatto riflettere e mi hanno convinto a fare un passo in avanti e a presentare la mia candidatura per la carica di sindaco. Ma credetemi, non è stata una cosa veloce. È importante sottolineare che la mia provenienza e la mia appartenenza politica sono ben note a tutti voi. Sono cresciuta in Fratelli d’Italia, un partito che considero la mia casa politica. Qui ho trovato amici veri, persone che mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato. Il loro sostegno è stato fondamentale per il mio percorso politico e per questo li ringrazio di cuore, come ringrazio tutti coloro che sono intervenuti questa mattina a sostenere questo nuovo capitolo di “Rinasci Arcidosso”».

«Voglio subito sgomberare il campo da qualunque dubbio – ha aggiunto la candidata sindaco -: il progetto che intendo realizzare per Arcidosso avrà un’impronta prettamente civica. Sarà un programma pragmatico, solido e realistico, che mira al rilancio e alla valorizzazione del nostro territorio. La nostra lista “Rinasci Arcidosso” è infatti composta da persone di diverse estrazioni e provenienze, unite da un unico obiettivo: il bene e la valorizzazione della nostra comunità. Ognuno di loro è portatore di una propria esperienza e di un proprio vissuto, anche politico. Cosa li accomuna? La voglia di cambiare. No, non è retorica. E’ un dato di fatto».

«Oramai Arcidosso sono anni, per non dire decenni – concluso Amati -, che si trascina stancamente. Sembra una persona anziana che, ogni anno che passa, deve fare i conti con le forze e le energie che, sempre di più, vengono a mancare. Dove pensiamo di arrivare di questo passo? E’ ora di cambiare. E il cambiamento si può realizzare attraverso il contributo ed il supporto di persone che, a questo cambiamento, ci credono davvero. Ognuno di loro porta con sé una visione unica e un impegno sincero per il futuro di Arcidosso. Insieme, siamo pronti a lavorare sodo per affrontare le sfide che ci attendono e a portare avanti il nostro programma di rinascita e valorizzazione del territorio».

I candidati

1.Enrico Becchini, un pensionato con una lunga esperienza lavorativa presso Monte dei Paschi di Siena – ha spiegato Amati -;